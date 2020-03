Egyszerűbb a gyógyszerkiváltás, rokon, barát is segíthet az orvosságra várónak

Nem csupán az időseknek jelentenek könnyebbséget az új szabályok, hanem a mozgáskorlátozottaknak is sokat segít, hogy nem kell külön felírási igazolást kérniük, ha más váltja ki helyettük a receptet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által március 13-án életbe léptetett, az eRecept kiváltásáról szóló rendelet szerint péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. A veszélyhelyzetben a patikák az orvosság kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik annak, aki közli a beteg TAJ-számát és a saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A gyógyszertárak csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik.

A rendelkezés nagy segítség az idős betegeknek, de a mozgáskorlátozottaknak is. Az elmúlt időszakban még többen azt válaszolták lapunk kérdésére, hogy felkészületlenül érte a betegeket, amikor azzal szembesültek, az eReceptre felírt gyógyszereiket más nem válthatta ki helyettük. Az év elejétől az orvosnak már nem kötelező papíralapon is kiállítania igazolást azoknak, akik már betöltötték a 14. életévüket. Ez nem zárja ki azt, hogy a beteg nyomtatott formában is kérje a felírási igazolást. Ha a szakember a gyógyszert eleve a hagyományos vényen írja fel, úgy nincs változás sem a gyógyszer rendelésében, sem annak kiváltásában.

– Harmadik személy – rokon, ismerős, segítőkész szomszéd – eReceptjeinek kiválthatósága egyszerűbbé vált, nem szükséges felírási igazolás sem. Így jóval több eReceptet váltottak ki az utóbbi napokban – mondta el lapunk kérdésére dr. Sebők László, az egri ­Király Gyógyszertár vezetője. – Az orvosságok kiváltásában fennakadás nem volt, de a hirtelen növekvő igények miatt előfordul nagykereskedői szállítási csúszás. A betegforgalmi térhez mérten kevesebb beteget behívó gyógyszerészi intézkedés és a sorban állás voltak azok, amik kényelmetlenebbé tették a vénykiváltást.

Azt is elmondta, a kormányzati intézkedések hatására is folyamatosan nő a patikai cikkek iránti kereslet.

– A slágernek számító szájmaszk és kézfertőtlenítő után az utóbbi napokban a vényköteles gyógyszerek felé fordult a lakosság figyelme, s a láz- és fájdalomcsillapítók, a C- és D-vitamin-készítmények keresettek. A nagykereskedők gyógyszertárakra érvényes intézkedései az egyenletes, stabil ellátás biztosítása miatt születtek meg – mondta. Hozzátette: nincs több gyógyszerből hiány, mint ez előtt. – Ám szájmaszk tényleg nincs.

A gyógyszert kiváltók többsége együtt érző a patikákban dolgozó szakemberekkel, látván a leterheltségüket.

– Igyekszünk minden kérésnek eleget tenni – közölte. – A ke­reskedelmi egységek nyitvatartásának korlátozása nem érintette a gyógyszertárunkat, egyik patikát sem, melyek nagyobb kereskedelmi egységekben, plázákban működnek. A Király Gyógyszertár változatlan nyitvatartással áll a betegek rendelkezésére.