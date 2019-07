Évekig cikizték a feldőlt daru kezelőjét a selypi cukorgyárban

A szocialista ipar nem ismerte el a baleseteket. Akkor sem, ha inkább viccesek, semmint tragikusak voltak.

A cukorgyárban 1979-ben feldőlt egy daru. Ez volt az üzem legnagyobb, mintegy húszméteres gémhosszúságú szerkezete azokra az alkalmakra, amikor a cég nem akart külsős emelőszerkezetet bérelni. Ősrégi monstrum volt, sárga, kopottas, drótköteles-csörgős, de kiválóan megfelelt a mindennapi elvárásoknak.

Csak ketten kezelhették, egyrészt a jogosultság miatt, másfelől pedig azért, mert abban az időben a hasonló eszközöknek tisztelet dukált. Meg persze különleges ismeretekre, fortélyokra is szükség volt, hogy rendben menjenek a dolgok.

Az 1979-es esztendőben, a kampányra készülve, mégis felborult a technika. A régi dolgozók elmondása szerint a daru egy mérlegház betontetejét próbálta megemelni, ám gazdája túlbecsülte a lehetőségeket. Miután nem talpalta le a szerkentyűt – ami a manuális eljárásnak köszönhetően túl macerás lett volna –, a fizika szabályai erősebbnek bizonyultak a szándéknál.

Az idő tájt nem vert túlságosan nagy hullámokat az eset. Igaz, jóval Csernobil előtt is működött már az elhallgatás mechanizmusa, de a cukorgyáriakat az efféle kisebb malőrök nemigen hatották meg: váratlanabb dolgok is előfordultak már itt, amelyeket sürgősen meg kellett oldaniuk, hogy ne legyen gubanc a folyamatos üzemmenetben. Így vagy úgy, de meg is oldottak mindent. Hamar talpra segítették a darut is, s a történtek csak azért nem merültek feledésbe, mert a gépkezelőnek még évek múltán is el kellett viselnie a zrikálást.

Persze, előfordultak ennél komolyabb történések is, amikor valóban életbe léptették a szájzárrendelkezést. Egy régi főnök mesélte, hogy – ugyancsak a hetvenes években – történt a gyárban kazánrobbanás is. A műszakvezető éppen lehajolt valamiért, s ez volt a szerencséje: a feje felett következett be a detonáció. A hivatalos verzió az lett, hogy nem kazánrobbanás volt, hanem csak felhasadt egy cső.