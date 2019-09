Évről évre több külföldi vendég jön a Mátrába

A Mátra télen és nyáron is közkedvelt kirándulóhely, ám sokan csak egy-egy napot töltenek az ország tetején. A statisztikák azt mutatják, hogy egyre több külföldi látogatót vonz a hegyvidék, de még mindig inkább a belföldi vendégek töltenek hosszabb időt a térségben.

Az előző év hasonló időszakához képest tíz százalékkal nőtt a belföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken, tudatta Nagy Róbert. A Gyöngyös–Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke úgy ­véli, az egyre bővülő attrakcióknak, rendezvényeknek és fejlesztéseknek köszönhetően a térségben évről évre emelkedik regisztrált vendégéjszakák száma.

– A „négy évszakos” Mátra iránti érdeklődés a vendégéjszakák számának növekedésében is nyomon követhető. Idén a külföldi vendégek számában a legerőteljesebb a változás, mintegy 30 százalékos a növekedést mutat, viszont a külföldi vendégéjszakaszám csökkent az előző év hasonló időszakához képest – nyilatkozta az elnök hozzátéve, hogy a legtöbb külföldi látogató Németországból, Lengyelországból és Ausztriából érkezik.

– Idén nyáron is igyekeztünk programjainkkal több korosztályt megszólítani. Volt betyárfesztivál, Muzsikál az erdő, Tour de’ Hongire az ország tetején, borpiknik Kékestetőn, mátrai veteránautó-találkozó, sástói vigadalom. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a borturizmusra, idén júniusban született is egy megállapodás a Mátrai Hegyközségi Tanács, a Mátrai Borászok Egyesülete és az TDM között, amely a mátrai borok népszerűsítését, a borvidéket országos ismertségét, elismertségét hivatott erősíteni. A Mátra Open dűlő parti, Vulkanikus Borok Fesztiválja is egyre több látogatót vonz a térségbe.

Az őszi csapatépítők egyik legnépszerűbb helyszíne a Mátra, ezt már Ocela Tibor tudatta. A mátrafüredi High-Tech Sportok Bázisának tulajdonosa azt tapasztalja, hogy ebben az évben kevesebb számban érkeztek magánvendégek a településre, amely a szálláshelyek hiányával magyarázható.

– Mátrafüreden jelenleg egy szálloda tart nyitva, ugyanis a többi felújítás alatt áll. Jövőre talán a bővülő kínálat hozhat több vendégéjszakát a településre. Az elmúlt esztendőben a Heves Megye Innovatőre díjat elnyert High-Tech Sportok Bázisának kínálata azonban idén is népszerű volt a cégek körében, hasonlóan alakult a látogatottsága, mint tavaly – tette hozzá a tulajdonos.

A Mátra legújabb attrakciójának számító sástói libegő is sokakat vonzott a térségbe. A helyiek és a turisták által is kedvelt helyet, az ország legmagasabban fekvő tavát a Mátra kalandparkjával összekötő libegő látogatottsága a tulajdonos várakozásait is felülmúlta. Palik Tibor, a Mátra Adrenalin Park Kft. ügyvezetője elmondta, augusztus végéig több mint húszezer látogatót fogadott a libegő a megnyitása óta. Az Oxygen Adrenalin Parkban pedig még mindig a nyári bobpálya és a függőhíd a látogatók kedvence.

A Mátrába tartva azonban érdemes Gyöngyösön is megállni, hiszen a városban is számos látványosság és kikapcsolódási lehetőség várja a turistákat, mondja Nagy Róbert. – Gyakran érkeznek kisebb-nagyobb csoportok a városnézőbe, amelyhez a Tourinform-irodánk idegenvezetőt is biztosít. A városi rendezvényeink is népszerűek, hiszen sokan érkeznek az ország távolabbi pontjáról is a bornapokra, a szüreti fesztiválra. A több mint húszéves múltra visszatekintő nemzetközi folklórfesztivál is nagy érdeklődésre tart számot. Különleges élményben lehet része a látogatónak a Mátra Múzeumban, ahol egy nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően a legmodernebb multimédiás, audiovizuális eszközökkel felszerelt oktatóközpontot is megtekinthetik.