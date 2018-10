Felháborító: vandálok törtek-zúztak az erdei keresztút állomásain

A néhány hónapja megépített erdei keresztút tizenöt állomása közül az elmúlt napokban nyolcat rongáltak meg ismeretlenek. A rendőrség is nyomoz az ügyben, bár az anyagi kár nem jelentős, a stációk eszmei értéke igen becses.

Csőke György fürgén halad az erdei ösvényen, a plébános azt mondja, majd meglátjuk, hogy szándékosan tették tönkre az imádkozóhelyeket. A település határában, a hegy felé vezető úton sokan ismerik a néhány éve felállított fafeszületet, amely előtt évente egyszer misét is tart a plébános. A több méter magas kereszt mellé egy pihenőhelyet is kialakított az önkormányzat, a kilátás pazar, sokan megpihennek itt a Mátrában túrázók közül is – ecseteli az atya. A mi utunk is innen indult.

Közben a markazi várrom felé vezető ösvény mentén haladunk, a tavasszal elkészült keresztút első állomásához tartunk, majd egészen bebarangolunk az erdőbe a többi stációhoz. A kitaposott köves gyalogút meredeken vezet felfelé a hegyre, a keresztút első megállója is jó tízperces séta. Amikor odaérünk a plébános elmeséli, nem volt könnyű munka megépíteni ezeket a helyeket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Több településen szolgáltam már korábban, és máshol is volt arra igény, hogy a hívek kérésére keresztutat építsünk. Én gyakran járom itt az erdőt, szívesen túrázok a várrom felé, egy nyári napon jött az ötlet, hogy egy keresztutat kellene építeni ezen az útvonalon – kezd a történetbe Csőke György. – Egy kedves régi hívő ismerősöm jó ötletnek tartotta és a megvalósításban is segített. Nem szerettünk volna emlékoszlopokat építeni, vagy más a természetből kitűnő építményt idetenni. Egy szombat délután tíz helybélivel indultunk el és görgettük kupacokba a sziklákat, köveket, amelyekre aztán rákerültek a mészkőtáblák. Ezek a rajzok Jézus szenvedésének állomásait örökítik meg. Sok szeretettel készítettük el, majd később két alkalommal is elvégeztük többekkel a keresztutat – meséli.

Közben elérünk a hatodik állomásig: „Veronika megtörli kendőjével Jézus arcát”. A tábla összetörve a földön hever. A következő stáció táblájának darabjai is lefeszegetve, kettétörve. És így tovább… amíg el nem érünk az utolsó tönkretett helyig, amelynek nehéz munkával összegörgetett kövei szétszóródva terülnek szét.

A plébános úgy véli, a vandálok nem azon az útvonalon érték el az állomásokat, amelyen mi is haladtunk, mert csak azokat rongálták meg, amelyek az útjukba akadtak. Az utolsó kettő stáció pedig azért maradt ép, mert akik ezt tették, nem a várrom felé vették az irányt.

A hívek ismét önként segítenek Megtudom, Csőke György a napokban már többször megjárta az utat. Amikor értesítették a történtekről, természetesen azonnal felment megnézni, de később felkísérte a hegyre a körzeti rendőrt is, aki jegyzőkönyvet vett fel az esetről, és elindult a nyomozás. A plébános azt mondja, a történet nem csak attól szomorú, hogy rámutat: néhány ember nem tiszteli más hitvallását, hanem attól is, hogy vannak, akik örömüket lelik a rombolásban és nem becsülik más munkáját. Az atya vasárnap kihirdette a szentmisén a történteket és a hívek segítségét kérte, hogy újjáépítsék a megrongált emléktáblákat. Többen már jelentkeztek is, van aki adománnyal, van, aki munkájával tesz a keresztútért.