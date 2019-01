Felvonultak a gépek a hatvani kézilabdacsarnok építéséhez

Miután aláírták a kivitelezői szerződést, kedden a földmunkákkal elkezdődött a városi sportcsarnok építése.

A közelmúltban aláírták a kivitelezővel a szerződést a kézilabdacsarnok megépítésére, a hét elején pedig minden érintett közreműködésével egyeztettek a beruházásról a polgármesteri hivatal tanácstermében – tette közzé a sokak által várt információt a Hatvani Kézilabda, Szabadidő és Sportegyesület (HKSzSE) vezetősége.

Az említett megbeszélésen jelen volt az egyesület képviseletében Antalóczy Péter elnök, valamint a HKSzSE műszaki ellenőre, a tervezők, a kivitelezők és az eseményen részt vettek a városháza illetékes munkatársai is. Az egyeztetést követően megtörtént a munkaterület műszaki átadása, ami azt is jelenti, hogy haladéktalanul elvégezhetőek a földmunkák. Kedden már fel is vonultak a munkagépek, s a viszonylag kedvezőtlen időjárás ellenére elkezdték a terület előkészítését az építkezéshez.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Amint azt hivatalos forrásból megtudtuk, a kivitelezőnek tizenöt hónap áll rendelkezésre – ebből tizenhárom a tényleges építésre, két hónap pedig az átadás folyamatára –, hogy elkészüljön a csarnok. A HKSzSE képviselői azt ígérik, hogy az építéssel és a műszaki átadással kapcsolatos információkról folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt.

A novemberi kormánydöntés szerint az állam az addig rendelkezésre álló összegen túl további 700 millió forinttal támogatja a hatvani sportcsarnok építését. Horváth Richárd polgármester tájékoztatása szerint a többletköltségre azért van szükség, mert amikor kiírták a közbeszerzést, a korábban tervezettnél magasabb árajánlatok érkeztek, amire nem volt fedezet.

– Miként tavasszal, amikor Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyaltam, ez alkalommal is a kormány segítéségét kértem – közölte a városvezető. – Most is sikerrel jártam, így összességében 3,6 milliárd forintból valósulhat meg a sport- és rendezvénycsarnok, mégpedig oly módon, hogy a beruházás egy forintjukba sem kerül a hatvani adófizetőknek.

A polgármester arra utalt, hogy 2018 márciusában a kormány a kézilabdacsarnok költségéből már 1,3 milliárd forintot átvállalt, a költségek többi részét pedig az önkormányzat vezetése taotámogatásból teremtette elő a településen is működő vállalkozásoktól.

Multifunkcionális lesz

A helyiek szerint több évtizedes hiánypótló létesítményt – amely alapvetően kézilabdacsarnoknak épül szabványos pályával és a legkorszerűbb kiszolgálóhelyiségekkel, s a sporteseményeken ezeregyszáz néző befogadására lesz alkalmas – a dokumentációk szerint 2020-ban adhatják át. A csarnokban az összes teremsport helyi művelői helyet kapnak, de egyéb rendezvények lebonyolítására is lehetőség nyílik. Lapunk információi szerint a kivitelezői pályázati elbírálás során főként az ár volt a döntő, s a megbízást egy egri vegyes profilú építőipari-kereskedelmi kft. kapta meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS