Fontos a védekezés: Hevesen táblák mutatják, hol kell viselni maszkot

A dél-hevesi településeken többnyire szabálykövetőek a lakók. A polgármesterek tapasztalatai szerint a kijárási korlátozást is betartják az emberek.

– A városlakók most is nagyon együttműködőek a korlátozások betartásában, ahogy tavasszal is – tudatta lapunkkal a hevesi polgármesteri hivatal. A közlés arról szólt, hogy igyekeztek észszerűen meghatározni, a helység mely közterületein legyen kötelező a maszkhasználat. Úgy vélik, felesleges indokolatlanul szigorú és betarthatatlan szabályokkal terhelni az embereket. Így – a kormányzati korlátozásokkal összhangban – kötelező viselni az arcvédőt az Erkel Ferenc utcai üzletsoron vagy a városháza előtti téren, az óvoda és az iskola előtti közterületeken is. Szerették volna egyértelműbbé, könnyebbé tenni az embereknek, hogy hol kell betartani ezt az előírást, így információs táblákat is kihelyeztek a kötelező maszkviselésről.

Hevesen nagyon komolyan veszik a koronavírus-járvány elleni védekezést, ellenőrzik is a maszkhasználatot az említett részeken.

Bár az alig háromezer lakosú Kiskörén nem kötelező a közterületeken a maszk viselése, a polgármester úgy vélte, nagy hangsúly van most az egyéni felelősségvállaláson.

– Nálunk is vannak már fertőzöttek, de ahelyett, hogy a számokkal és a pletykákkal foglalkoznánk – például, hogy kik a betegek –, sokkal inkább a személyes védekezésre kellene összpontosítani – magyarázta Magyar Csilla. Úgy folytatta, hogy az éjszakai korlátozást betartják az emberek, nem érkezett visszajelzés az ellenkezőjéről. Ám még most is vannak, akik tagadják a vírust, vagy épp hergelnek, ez pedig nem jó irány.

Magyar Csilla szerint tudatosabban kellene most a mindennapokat megszervezniük az embereknek: nem most van itt az ideje az összejöveteleknek, céltudatosan kellene intézni a bevásárlást, helyesen használni a maszkot. Az önkormányzat minden lehetséges módon igyekszik segíteni a védekezést: lemondták a rendezvényeiket is jó időre, fertőtlenítenek, átszervezték a piac működését, megváltoztatták az ügyfélfogadás menetét is.

– Ha fokozódik a járványhelyzet, szükségessé válhatnak további szigorítások, de ezeket mindenki meghozhatja saját magának is már ma, az ismert módszerekkel: távolságtartás, maszkviselés, fertőtlenítés – zárta szavait a városvezető.