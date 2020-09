Heves megyében is hosszú távra tervez a MÁV

A jubileumi 70. Vasutasnap eseményeit átírta a járvány. A MÁV-nál a hagyományosan júliusban rendezett ünnep szeptemberi lehetőségében bíztak, de az ország hat helyszínére tervezett családi napot le kellett mondani. A tisztavatás szabadtéren, online közvetítés mellett zajlott, a kitüntetéseket a szervezeti vezetők személyesen adták át.

Megyénkben felemás a vasút jelentősége. Észak-Hevesben kevésbé, a déli régióban azonban hatalmas szerepet játszik mind a közlekedés, mind a munkalehetőség tekintetében már több mint egy évszázad óta. Idén, a kikapcsolódást nyújtó ünnepi események hiányában a feladatokról, eredményekről, tervekről tájékoztatta lapunkat a MÁV Zrt. ­Kommunikációs Igazgatósága.

Megyénk vasúthálózatának ütőere a Budapest–Miskolc vonal. Egerből Budapest jelenleg kétóránként közlekedő gyorsvonattal érhető el. A Budapest–Hatvan elővárosi szakasz Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő által irányított, 2021-ben befejeződő átépítését követően a vonalra új menetrendi struktúra bevezetése várható, amelynek Eger a nyertese lesz. Jól kihasznált volt az idei nyáron is az Ezüstpart expressz a Balatonhoz induló nyaralók körében. A Füzesabony, Kál-Kápolna, Vámosgyörk és Hatvan állomásokon egyaránt megálló nyári balatonszentgyörgyi vonat megnövelt kerékpárszállító kapacitása is nagy sikert aratott. Emellett folyamatosan bővül a Füzesabonyban is megálló kör-intercityvonatokban a modern IC+ kocsik száma.

A megye egyik turisztikai vonzereje a Tisza-tó. Poroszló, Tiszafüred, Abádszalók és Kisköre állomásainak augusztusi forgalma már meghaladta a 16 ezer utast. Idén nyártól, munkavállalói kérésre, a tanulmányi időszakon kívüli munkanapokon is pluszjárat közlekedett Hatvan és Szolnok között. Tervezik a Budapest felé közlekedő vonatokhoz igazítani a buszos csatlakozást.

Az egri állomásépület 2018-ban elnyerte a Legrendezettebb vasútállomás címet. A Külsősor utcánál fénysorompó létesült, gyalogos-, illetve kerékpáros-átvezetéssel. A Sas út, Kertész út, Kistályai út közúti csomópont átépítésekor a közúti jelzőlámpát a fény- és félsorompóval összekapcsolták. A Sas utcai sorompónál kerékpáros- és gyalogosátvezetés épült. Ugyanitt idén júniusban üzembe helyezték a kerékpárutat biztosító fénysorompót. Elkészült az Eger és Eger–Felnémet közötti útátjáró burkolatának cseréje is. Jövőre tervezik az Egervár megállóhely közelében a közúti jelzőlámpával függésben működő sorompó kialakítását. Füzesabonyban és Vámosgyörkön funkciójukat vesztett, romos épületeket bontottak el, Gyöngyösön korszerűsítették a világítást, és végeztek a perontető átfogó karbantartásával. Szilvásvárad-Szalajkavölgy megállóhelyen téli várót nyitnak. Szarvaskő állomáson homlokzati munkák zajlanak, Adácson is ez szerepel a tervek között.

Pályakarbantartás során tavaly Egerben a fővágányokat kicserélték. Idén vasbeton alj csere volt Nagyúton, ágyazatcsere Kál-Kápolnán, Ludasnál. Hatvan és Hort-Csány között egy vágányt elbontottak és visszaépítettek. A Vámosgyörk és Ludas közötti híd szigetelését kijavították. Még idén tervben van Füzesabony és Mezőkövesd között az egyik vágány karbantartása.