Ingatlanpiac: Eger a közepesen drágák, Heves a legolcsóbbak közt

Az átlagnál jobban drágultak, igaz, még viszonylag olcsóbbak maradtak a megyei ingatlanok 2018-ban.

A magyar lakáspiac a 2012–13-as mélyponttól indulva, minden fő mutatóját tekintve továbbra is látványosan felívelő szakaszban van. Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2018-as második felmérése szerint az árnövekedés az összes területi szinten – s a tavalyinál talán kiegyenlítettebben – megmutatkozik. Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem tekinthetőek magasnak. Rövid távon a kereslet stabilnak mondható. A piaci kockázatot egyrészt az áfaszabályozás okozta várhatóan hektikusan alakuló kínálat, illetve a továbbra is emelkedő építőipari költségek és szűk kapacitások jelentik.

Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép az első kilenc hónapot vizsgálta, s viszonyította 2017. hasonló időszakához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal forgalmi adatai alapján. A tizenkilenc megye közül tavaly sem csökkent sehol az eladott lakóingatlanok átlagára, a drágulásban az átlagársorrend közepe-vége felé lévő három megye, Heves, Komárom-Esztergom és Zala áll. Ezek a fővárosnál is jobban, 20 százalékot is meghaladó mértékben drágultak. Ebben megyénk volt az első, hiszen itt 29 százalékkal mentek följebb az ingatlanárak. Ugyanakkor a megyei átlagos négyzetméterár így is 170 ezer forint körül alakult, eszerint Heves a megyék közt az ötödik legolcsóbb.

Az átlagárranglista nem tartalmaz nagy meglepetést: Budapestet 495 ezer forintját Győr-Moson-Sopron követi 305 ezer forinttal. A 200 ezres limitet immár tizenegy megye haladta meg. A legolcsóbb hagyományosan Nógrád megye volt 85 ezer forint alatti árszinttel. Az eladott ingatlanok országos átlagára az év első három negyedévében 337 ezer – Budapesttel nem számolva 214 ezer – forint volt négyzetméterenként.

Több társasház épül, mint az utóbbi években Az Ingatlan.com adatai szerint a 2015-ös szinthez képest Magyarországon a múlt év harmadik negyedévére 240 százalékkal – egy év alatt 14 százalékkal – nőtt a legalább kétlakásos lakóházakra kiadott engedélyek száma. Élénkül a kisebb, 6–8 lakásos társasházak építése. Az Ingatlan.com adatai szerint január elején Budapesten majd 2,3 ezer, a vidéki nagyvárosokban pedig több mint nyolcszáz új építésű ingatlanhirdetésből állt a kínálat. Az új fővárosi lakások átlagos négyzetméterára 781 ezer, míg az egrieké 394 ezer forint volt. A KSH szerint a megyében tavaly az első kilenc hónapban 60 lakás épült, ami néggyel több az egy évvel korábbinál. Új lakásépítési engedélyből 389 helyett csak 305-öt adtak ki, az építési engedélyt kapott lakóépületek száma 131-ről 149-re nőtt.

A kiadvány járási szintű elemzést is tartalmaz. A 153 értékelhető forgalmú járásból csak 18-ban csökkent az eladott lakóingatlanok átlagára. Nyolc megyéből egyetlen járás sem került a csökkenő árúak közé, s ebben a csoportban van Heves is. Megyénkben csak a Gyöngyösi és a Füzesabonyi járásban volt 10–20 százalék közötti a drágulás, a többi térségben ezt is meghaladta az árnövekmény. Az országos átlagos drágulás 18 százalék volt. Ebben nem feltétlenül a befektetési vonzerő, hanem az alacsony bázis is szerepet játszott, például a Hevesi járás esetében. A nyugati országrészben az odaköltözés is felhajtotta az ingatlanárakat.

Az országban 35 olyan járás volt, ahol az átlagos négyzetméterár meghaladta a 300 ezer forintos szintet, további 17-ben a 240 ezret. A legdrágább vidéki térség a Balatonfüredi járás volt majdnem 400 ezer forinttal. Heves megyéből egy térség sem került a legdrágábbak közé, Eger és vidéke a 170–240 ezres kategóriába, Gyöngyös és Hatvan a 100–170 ezresbe tartozott, míg a többi 100 ezer forint alatt maradt. Heves és térsége a maga 50 ezer forint alatti átlagárával a három legolcsóbb járás közé tartozott.

A megyei jogú városok közt Eger az egyik leginkább drágulók közt volt 26 százalékos áremelkedéssel, a 240 ezres átlagárral pedig a nyolcadik legdrágább megyeszékhely volt az országban. Az első Győr 315 ezer forinttal, mögé fölzárkózott Kecskemét és Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján, Miskolc és Békéscsaba volt.