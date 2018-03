Kétszázmillió forintos betegbiztonsági fejlesztést adtak át a hatvani kórházban

Mintegy kétszázmillió forint uniós és állami támogatásból megvalósult, a betegbiztonságot növelő fejlesztést adtak át szerdán a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben – számol be az MTI.

Ezt ne hagyja ki! Templomra támadtak Párizsban (videó)

Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte: a helyiek és a térségben élők büszkék lehetnek az ott dolgozókra és magára az intézményre, amelynek erejét az összefogás mellett az adja, hogy képes optimálisan élni a lehetőségeivel – írja az MTI.

Hozzátette, a költségesebb beruházásokhoz képest kisebb horderejűnek tűnhet, ám annál jelentősebb a most átadott fejlesztés, amelynek részeként megújult az intézeti gyógyszertár és egy automata gyógyszeradagoló rendszert, két Semmelweis scannert, valamint 68 érintésmentes kézfertőtlenítő adagolót is üzembe helyeztek a kórházban. Közölte, az új gyógyszeradagoló rendszer 15-20 százalékos gyógyszermegtakarítást tesz lehetővé, míg a szenzoros kézfertőtlenítők a higiéniát növelik. Jelezte azt is: a mostanit további, „nem kis mértékű és értékű” fejlesztések követik majd a hatvani kórházban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szabó Zsolt, Stankovics Éva, Ladányi Márta és Hegedűs Melinda vágja át a nemzeti színű szalagot a felújított gyógyszertár és a gyógyszerelő automata avatásán Fotó: MTI/Komka Péter

Ladányi Márta, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkára az eseményen arról beszélt: a kormány kiemelt feladatának tekinti a betegbiztonság növelését. Ennek jegyében Magyarország idén csatlakozott egy nemzetközi rendszerhez, ami lehetővé teszi a részvételt a legveszélyesebb kórokozókkal kapcsolatos nemzetközi kutatásokban, tovább erősítve ezzel a járványügyi biztonságot.

Ezen kívül 11,4 milliárd forintos forrásból, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében alapellátási és népegészségügyi, ezen belül betegbiztonsági projektek indulhatnak, míg további 9,5 milliárd forint áll rendelkezésre infrastrukturális beruházásokra és eszközbeszerzésekre – tette hozzá. Kiemelte továbbá: a Hatvanban tervezett fejlesztések között szerepel a kórház területén egy új mentőállomás építése.

A fejlesztés mintegy kétszázmillió forint uniós és állami támogatásból valósult meg Fotó: MTI/Komka Péter

Stankovics Éva, az intézmény főigazgatója azt mondta, az innovatív fejlesztés az első tapasztalatok alapján követendő példa a hatékonyság növelése, a költségek csökkentése és a betegek biztonsága szempontjából egyaránt.

Hegedűs Melinda főgyógyszerész rámutatott arra: az automata gyógyszeradagoló rendszer teljesen új, 21. századi gyógyszerezési kultúrát honosít meg a hatvani kórházban. A számítógép vezérlésű berendezés többszörös ellenőrzéssel minimálisra csökkenti a gyógyszertévesztés lehetőségét és precíz adatokkal segíti a szakemberek munkáját. A rendszert egy rövid próbaüzem-periódus után március elseje óta használják „élesben”. Jelenleg 65 ágyat lát el a korszerű adagoló, amely fokozatosan veszi át az intézmény összes osztályának gyógyszerezését – tette hozzá.