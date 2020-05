Parlagfű elleni védekezés: elfogyott a türelem, már jöhet a bírság

Tavaly 260 esetben több mint húszmillió forint bírságot szabott ki a Heves Megyei Kormányhivatal azokra a földtulajdonosokra, akik megfeledkeztek a parlagfű elleni védekezésről. Idén is szigorúan lépnek fel a szabályszegők ellen.

Ettől az évtől minden földhasználó köteles a saját portáján vagy földjén a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, s ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, azaz egészen késő őszig folyamatosan fenntartani. Tavaly utoljára kaptak haladékot a gazdálkodók, tehát akkor június 30-ig csak figyelmeztették őket a kötelezettségükre, ám idén nincs pardon. Aki szabályt szeg, az fizet.

Korábban megírtuk, hogy a múlt évtől megszűnt a földtulajdonosok és földbérlők kötelező parlagfűirtására adott türelmi idő. Ez azt jelenti, hogy mostantól egész évben be kell ezt tartani, a hatóságok is szigorúan ellenőriznek, szükség esetén bírságolnak is.

Több millió forintot is fizethetnek

Ha a földhasználó mulaszt, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai ­állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A felvett jegyzőkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a parlagfű-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül eljárást indít. A szabályt szegővel szemben minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. Annak mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától, a fertőzöttség mértékétől függően 15 ezertől ötmillió forintig terjedhet.

Nem árt tudni, hogy belterületen az ingatlan méretéhez képest nagyobb összegű bírság szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon. A lakóövezetben virágzó parlagfű nagyobb közegészségügyi veszély az emberek számára. A lakosság a Parlagfű Bejelentő Rendszert használva tehet észrevételt.

Lapunk érdeklődésére a Heves Megyei Kormányhivatal úgy tájékoztatott, hogy 2019-ben is kiemelt céljuk volt a parlagfű elleni védekezés, annak hatósági felügyelete, valamint a földhasználók önkéntes jogkövető magatartásának elősegítése. Mint azt a növény- és talajvédelmi osztály képviselőjétől megtudtuk, munkatársaik tavaly több mint 231 ezer hektárnyi külterületi ingatlant vizsgáltak meg, ami a megye teljes mezőgazdasági területét lefedte.

A helyszíni ellenőrzések során összesen csaknem 550 hektár parlagfűvel fertőzött területet derítettek fel, s – a jegyzőkönyvek szerint – 248 hektár esetében rendeltek el közérdekű védekezést. A szakemberek összesen 260 alkalommal, együttesen 21 millió 370 ezer forint növényvédelmi bírságot szabtak ki, amelynek a legmagasabb összege – az előző évhez hasonlóan – kétmillió forint volt.

A felderítést nagymértékben elősegítette, hogy tavaly augusztus 21-én – megyénkben immár második alkalommal – a külterületeket helikopterrel is vizsgálták. A légi felderítés során egyetlen nap alatt megyénk 64 településén 127 parlagfűvel fertőzött területet regisztráltak.

Tavaly újabb eszközt is bevetettek, valamennyi földhivatali osztály drónnal végzett folyamatos terepszemlét. Összességében megállapítható, hogy az ellenőrzéseknek köszönhetően ténylegesen csökkent a parlagfüves külterületek nagysága. A hatóság azt tapasztalta, hogy a gazdálkodók többsége kiemelt figyelmet fordít a káros növény elleni küzdelemre.

A védekezés bel- és külterületen egyaránt a földhasználók kötelessége. Az elsődleges cél az, hogy az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozzák, s ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartsák. Nem árt, ha tudjuk, hogy idén a parlagfű már április közepén megjelent megyénkben, de még csak két-hat leveles állapotban van. A megyei kormányhivatal ebben az évben is elkötelezetten végzi a védekezés rá háruló feladatait. Mivel kiemelten fontos az emberi egészség védelme, ezért arra kérik a földhasználókat, hogy a kötelezettségüknek ezúttal is lelkiismeretesen tegyenek eleget.

Ajánlóképünk a tavalyi parlagfű-felderítésen készült. Fotó: Heves Megyei Hírlap/Gál Gábor