Petőfibányai gázrobbanás: még nem tudható, mikor költözhetnek vissza a lakók

Több mint három hete történt az emlékezetes gázrobbanás a településen. Az összeomlott épületrész újratervezése elkezdődött, de még hónapokba telhet, mire a lakók visszaköltözhetnek otthonaikba.

Az idei április 7-e örökre beíródott a hajdani bányásztelepülés fekete krónikájába. E napon reggel 9 óra előtt pár perccel gázrobbanás történt az egyik Liszt Ferenc úti sorház legfelső emeletén, aminek következtében egy középkorú férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, több lakás pedig összedőlt vagy megrongálódott.

Az azóta eltelt időszakban összefogásból jelesre vizsgáztak a helyiek és a környékbeli önkéntesek. Ennek eredményeként a romok jelentős részét már elszállították, mi több, elkezdődhetett az épület felújításának a tervezése is. Két lakást teljesen, négyet pedig részben újjá kell építeni – mondta érdeklődésünkre Juhász Péter polgármester. Talán ennél is fontosabb azonban, hogy a sérült férfi túlélte a balesetet. Műtétek sora vár még rá, célzott véradást is szerveztek a gyógyulása érdekében, s bizakodva várják a felépülését – tette hozzá.

Ami pedig az épületet illeti, a polgármester szerint a biztosítótársaság nagyon pozitívan viszonyult az eredeti állapot visszaállításának az anyagiakat érintő részéhez. Minden érintettel tárgyaltak, s sikerült megállapodniuk a finanszírozás részleteiről. A lakók érdekeit hatósági statikus képviseli, aki a napokban egy mérnökökből álló csoporttal a helyszínen mérte fel a teendőket, és a tapasztalataik alapján már el is kezdődött a tervek készítése.

A minap véget ért a gépi bontás. Ezekben a napokban kordonnal veszik körbe a tömbházat, illetve az emeleti lakásokból lehordják a romok maradékát. Juhász Péter felvetésünkre elmondta: a lakóház 1957-es építésekor nem használtak a szigeteléshez azbesztet, így megnyugtathatja a lakosságot, hogy a robbanás nyomán nem kerülhetett ez a veszélyes anyag a levegőbe. A jelentős porkibocsátás az építés során felhasznált erőműi salakból származott.

Az önkormányzat továbbra is fenntartja azt a lehetőséget, ami szerint ideiglenesen szolgálati lakásokban helyezik el a károsultakat. Ezzel idáig egyetlen helyi lakos élt, a többiek rokonoknál, ismerősöknél, barátoknál húzzák meg magukat – tájékoztatott a településvezető.

Hogy az emberek mikor költözhetnek vissza otthonaikba, egyelőre még nem tudható. A ülönféle hatósági engedélyek sok időt vehetnek igénybe, s az építés is hónapokig tarthat – közölte Juhász Péter polgármester, aki mindezek ismeretében nem mert konkrét időpontot megjelölni. Azt azonban elmondta, hogy a lakók továbbra is számítanak adományokra az önkormányzati felületeken közzé tett számlaszámon.