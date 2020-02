Sirokban adott a feltétel a színvonalas alapoktatáshoz

Sok család döntött úgy, hogy a helyi, jó színvonalú oktatást nyújtó Országh Kristóf Általános Iskolát választja szeptembertől.

Nem zár be az iskola, elsősökből se lesz hiány. Mint kilencvenhárom éve mindig, úgy ősztől is indul első osztály a siroki általános iskolában, méghozzá legalább tizenhét kisdiákkal – nyilatkozta portálunknak Tuza Gábor polgármester. Igaz ugyan, hogy több szülő „összebeszélt”, egri iskolába íratja be elsős korú gyermekét, de sok család döntött úgy, hogy a helyi, jó színvonalú oktatást nyújtó Országh Kristóf Általános Iskolát választja szeptembertől.

Mindezt azért jelezte a község első embere, mert tegnap jelent meg a Későn derült ki, hogy gond lesz iskolákban című cikkünk, amelyben egy siroki pedagógus osztotta meg tapasztalatait az erőltetett integráció következményeiről. Az írást olvasva több szülőben is felmerült a kérdés, megmarad-e az iskola, vannak-e erre garanciák. Tuza Gábor hangsúlyozta, hogy a válasz egyértelműen igen.

– Tény, hogy az elmúlt években csökkent a tanulók létszáma, ám az iskola eredményei azt bizonyítják, hogy minden lehetséges módon és eszközzel támogatjuk a gyermekek képességeinek kibontakozását. Országos hírűek a diákszínjátszók, a versmondók, s az itt sportoló gyerekek a katasztrófavédelmi versenyeken rendre első helyen végeznek. Határozottan állíthatom, hogy minden technikai, pedagógiai eszköz rendelkezésre áll az eredményes munkához. Van idegennyelvű, informatikai, művészeti oktatás. Sportcsarnok, szépen felújított művelődési ház várja a sportoló vagy színjátszó gyerekeket. Szülői kérésre van lehetőség úszásra, lovaglásra, színházlátogatásra. A szülők minden pedagógust személy szerint ismernek, és a tanárok is a családokat – mondta.

– Az eltelt tizenhét év rossz módszerein azonban ideje változtatni. Kérem a döntéshozókat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, ha drasztikusnak tűnnek, akkor is. Mi, kistelepülésen élők, ezt kérjük, és támogatásunkat felajánljuk. Hiszünk abban, hogy a még működő iskoláink jelentik a jövőnket. A pedagógusoktól kezdve, a falu vezetésén keresztül a tanke­rületig, egészen Horváth László országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízottig mindenki azon dogozik, hogy az iskolánk megmaradjon, és itt helyben folytatódjék a tanítás – zárta mondandóját a polgármester.