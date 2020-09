Szemetes utcákra, közterekre panaszkodnak az egriek

Szemét az utcán a kukák mellett, a nyársalóhelyen, a játszótereken és a patakban. Ilyen állapotokra panaszkodnak az egriek, a patinás város közterületei alkalmanként megtelnek hulladékkal.

Az egri Molnár Imréné elmondása szerint sajnos gyakran lát szemetet az utcákon, lakóhelye környékén és ez zavarja is.

– Szerintem nem városgondozás munkásainak a hibája ez, hiszen szoktam látni, hogy ők dolgoznak. Viszont azt hiszem már nem elég a kapacitásuk arra ami itt folyik. Mivel az emberek gondolkodásmódjával alapvetően baj van. A Sas úton a játszótér mellett lakom, szemtanúja voltam, hogy egy három éves forma gyerek – ahogy illik – odavitte a szemetet az anyjának, aki pedig ez után egyszerűen eldobta. A környék tele van chipses zacskóval, szétdobált csikkekkel. Ha a munkások takarítanak tíz perc múlva már újra odakerül a szemét. Szerintem nincsenek is elegen a városgondozásnál a közterületekre, gyakran mi, a lakók tesszük rendbe a környéket – árulta el kérdésünkre az egri nő.

Egy olvasónk pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy több napig egy irodaszék volt az Eger-patakban, a Bükk sétány mellett. Mint mondja ez nem ritka, a vízfolyás több felsővárosi részén is gyakran kerülnek megunt, törött bútordarabok a mederbe.

Oroján Sándor, az egri Fidesz-KDNP frakcióvezetője hasonló jelzésekről számolt be portálunknak. Elmondása szerint előfordul, hogy minden nap kap egy fotót vagy videót amelyben a közterületen gyűlő szeméthalmokra panaszkodnak körzetében élő helyiek, de nem csupán ők.

– Legutóbb épp a Szépasszony-völgyből, a Kracker udvarból, a Lenkey udvarból, a körzetemből pedig a Kisvölgy utcából jelezték, hogy egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig csúfítja hulladék a közterületet. A viadukt alatt is kisebb szeméthalmok alakultak már ki – árulta el kérdésünkre Oroján Sándor. A frakcióvezető kitért arra is, hogy a város tisztántartása a Városgondozás feladata, s úgy tűnik az elmúlt évekhez képest kevésbé hatékonyan látják el munkájukat.

– A nagyobb gond, hogy az önkormányzati fenntartású cég jelenleg kevesebb pénzből gazdálkodik mint eddig: az előző költségvetésekhez képest havonta 11 millió forinttal kevesebbet látott jónak a városvezetés erre fordítani. Ezt nem túl szerencsés mivel így gyakorlatilag ennyivel kevesebbet költenek Eger tisztán tartására. Mondhatjuk, hogy nagyjából húsz-harminc ember munkája esett ki a városgondozástól, s ez látszik is most a közterületek állapotán – fogalmazott Oroján Sándor. Az esti és hétvégi műszakok foghíjasok, tudomása szerint elmaradnak ugyanis a túlórák, ami miatt egyfelől nincs elég kapacitás folyamatosan rendben tartani a területet, így napokig áll a szétszórt szemét Eger történelmi utcáin. Másfelől a dolgozóknál jelentkezik bérkiesés az elmaradó túlórák miatt.

Elmondta, hogy a következő közgyűlésen bemutatnak egy javaslatot a probléma orvoslására. Azonban ez még kidolgozás alatt van, mivel egy megvalósítható és minden tekintetben körültekintő megoldást szeretnének a városvezetés elé tárni. Szólt arról is, hogy nem csupán a forrás, a tapasztalat is hiányozhat a cégtől, hiszen tavasszal, a korlátozások ideje alatt rendkívüli jogkörével élve cserélte le a polgármester az igazgatót, aki az elmúlt években már bizonyított.

– A nem megfelelő hozzáállás is okozhatja a helyzetet. Nem huszonegyedik századi, megyeszékhelyhez méltó irányítás az, ami jelenleg a városgondozásnál folyik. Egy ilyen társaság vezetője ugyanis nem veheti félvállról a munkáját – érvelt Oroján Sándor utalva arra, hogy a legutóbbi közgyűlésen is téma volt már a közterek gondozatlansága. Ekkor a városgondozás jelenlegi vezetője úgy fogalmazott, hogy a város minden pontján lesz időnként egy-egy csatorna elhanyagolt állapotban, vagy magas fű. Hozzátette: a helyieknek kevesebb időt kellene azzal töltenie, hogy ezt nézik.

Minderről megkérdeztük a Városgondozást is.

– Munkatársaink naponta végeznek parkgondozást, köztisztasági munkákat az önkormányzat megbízása alapján. A megrendelő igénye és elvárásai szerint teljesítjük a feladatokat, ha részükről panasz érkezik azt a lehető legrövidebb időn belül kezeljük. Szerintünk a város tiszta, rendezett, s a pénzügyi keretekhez mérten szép és virágos is. A parkfelületek gondozottak, ápoltak – szögezte le Juhász Géza, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője.

– A megrendelő elvárásai alapján a körzetek szerinti fűnyírási gyakoriság – esetenként túl is – teljesül. A belváros köztéri csikkes edényei mellett valóban jelentős az illegális hulladék kipakolása. Ez aggasztó, nagy a baj a hulladékszállítási díjfizetési morállal. A városgondozás naponta kétszer üríti ezeket és környezetüket tisztán tartja. Az illegális hulladékot, az észrevételek alapján az Önkormányzat megrendelésére elszállítjuk mellőlük, az egri adófizető polgárok költségén. Hétvégi ügyeletben kiemelten a belvárosban, kézi és gépi takarítást alkalmazva gyűjtjük a hétvégén a városban szórakozók utáni romokat is, a patakba vetett bútorokat a jelzés után 24 órán belül eltávolítjuk – tette hozzá.

Mint írják nem fordulhat elő, hogy egy vagy több napig nem tudják munkatársaik megtisztítani a város egyes részeit, hiszen a város hat körzetének vezetői órákon belül észlelik a szemetelést vagy a rongálást:

– A Szépasszonyvölgy szerintünk szép és rendezett, ám két hete láttuk a fotót a nyársalóról, melyre illegálisan zöldhulladékot tettek. Hétvégén itt is van több járatunk is, így néhány órával a fotó készítését követően elszállították. A környezettudatos magatartás, a törvények tisztelete kultúra és mentalitás kérdése is. Sajnos vannak akik ezen a területen kívánnak spórolni, ez vélhetően a jövőben is fenn fog állni. Ez ellen csak kitartó és hosszú, nevelő és tájékoztató tevékenységgel lehet tenni, mi ezen a területen is dolgozunk.