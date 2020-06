Több száz köbméter szemét csúfítja a Heves megyei utak szélét

Hatezer köbméter illegális út menti hulladékkal kell elbánnia a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. Mindez a Heves megyei részekre is vonatkozik. A cégtől megtudtuk, mely területek érintettek leginkább és miként igyekeznek csökkenteni ezt az állapotot.

– A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felmérései alapján Heves megyében közel ötszáz köbméternyi illegális hulladék található az országos közúthálózat mentén – tájékoztatta a Heolt Pécsi Norbert Sándor, a zrt. kommunikációs osztályvezetője. – A legtöbb a hevesi és a gyöngyösi mérnökségünk területén figyelhető meg, továbbá sajnálatos tapasztalat, hogy az M3-as autópálya pihenőinél is nagyon gyakori az engedély nélküli szemétlerakás – jelentette ki.

Hozzátette, nem ritka az a példa sem, hogy a Mátrában található hétvégi házakból hazatérő autósok az M3-as sztráda egyik pihenőjében helyezik el jogszabályellenesen a háztartási hulladékot. A kommunikációs szakember megjegyezte, általánosságban elmondható, hogy főleg a fás, bokros területeken és útcsatlakozásoknál dobják ki a szemetet.

Ismertette azt is, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csak az idén, öt hónap alatt majdnem 631 millió forintot költött a kezelésében lévő közutak mentén és pihenőhelyeken összegyűjtött hulladék elszállítására és ártalmatlanítására. Ennek jelentős része az illegálisan elhelyezett szemét, a társaság felmérése szerint jelenleg csaknem hatezer köbméternyi ilyen szemétkupac található a közutak mentén, amelyeket folyamatosan számolják fel, viszont azok újra és újra megjelennek. A törvénytelen lerakások száma évről évre csak növekszik, ebben az évben már 1420 tonnányit gyűjtöttek össze és vittek el hivatalos lerakóhelyekre a közút munkatársai.

– A társaság nemcsak a kezelésében lévő 32 ezer kilométernyi burkolatot és az út menti területeket takarítja rendszeresen, hanem a pihenőhelyeken, parkolókban kitett kommunális és szelektív hulladéktárolókat is üríti – magyarázta Pécsi Norbert Sándor.

– A cég a lehetőségeihez mérten jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy a közúti, főleg gyorsforgalmi pihenők területe rendezett legyen. Ugyanakkor így is napi szintű probléma, hogy a kitett tárolókba és azok mellé is kihelyeznek olyan törmelékeket, amelyek nem a közlekedés során keletkeznek. Ilyenek például a háztartási vagy a lomtalanításra ítélt szemetek is. Az is gyakorta okoz gondot, hogy a közút melletti bokros, fás részekre is jogellenesen raknak ki háztartási dolgokat, építési törmeléket, egyes esetekben pedig akár veszélyes hulladékot is. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségei átlagosan csaknem egy hónapot csak szemétszedéssel és annak elszállításával töltenek, ami jelentős mértékben lefoglalja a humán erőforrás kapacitásait, nem mellékesen hatalmas költségeket is felemészt.

A társaság kommunikációs osztályvezetője hangsúlyozta, hogy a társaság saját kampányokkal igyekszik csökkenteni a szemetelés mértékét. Viszont idén tavasszal a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet ezt nem tette lehetővé, de tavaly tavasszal és ősszel is megrendezte Jobb, ha el se dobod! címmel országos hulladékgyűjtési akcióját, amelyhez országszerte mindkét alkalommal 12-12 ezer ember csatlakozott. Köztük a környezetükért tenni akaró önkormányzatok, iskolák, helyi közösségek, illetve egyéni résztvevők is. Minden évben részt vesz továbbá a cég az Innovációs és Technológiai Minisztérium TeSzedd! nevű akciójában is.

Arról is szólt, a közút a kampányok lebonyolításával azt reméli, hogy érezhető szemléletváltozást ér el az emberek körében, hiszen a társaság évente átlagosan legalább 12 és fél millió kilogramm illegálisan kirakott és eldobált szemetet gyűjt össze az országos közutak mellől. A gyűjtési munkák csak 2019-ben közel másfél milliárd forintot emésztettek fel a társaság költségvetéséből.