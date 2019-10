Újabb 22 terepjáróval bővült a halőri flotta

A horgászszövetség és további 17 sikeresen pályázó horgászszervezet részére újabb 22 terepjárót adtak át. Az újabb beszerzéssel további jelentős lépés történt a már több, mint 600 főt számláló rendészeti vizsgával is rendelkező hivatásos horgászszervezeti halőrzés rendszerének technikai és arculati fejlesztésében.

Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kiemelt Társadalmi Ügyekért felelős miniszterelnöki megbízottja köszöntőjében jelezte, hogy a több, mint félmilliós horgásztársadalom a jövőben is számíthat Magyarország Kormányára. Kiemelte, hogy a kéréseiket és a javaslataikat megvitatva 2010 óta egy sor olyan közös döntés született, amely szélesíti a horgászat lehetőségeit, egyszerűsíti az adminisztrációt, így érdemben segíti a horgászok mindennapjait.

Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke fontos feladatként említette meg az új szemlélet további térnyerését, valamint azt, hogy a jövőben is hatékony, de együttműködő, a megelőzésre is hangsúlyt helyező helyszíni ellenőrzéssel kell segíteni a horgászat és a horgászturizmus továbbfejlesztését. Abban is teljes egyetértés született, hogy a technikai támogatás mellett legalább olyan fontos a mindennapi használók erkölcsi és anyagi elismerése, a hivatásos halőri életpálya támogatása is.

A horgászokat kedvezően érintő jogszabályi változásoknak, köztük adminisztratív oldalról a Magyar Horgászkártya bevezetésének s mellette az egyre jobban egyszerűsödő, elektronizálódó ügyintézésnek, továbbá a rendszer kifehérítésének az együttes eredménye, hogy a regisztrált horgászok száma dinamikusan emelkedik – köszönhetően a horgászvizsga időközben ingyenessé vált rendszerének is. 2019. októberében már több, mint 552.000 regisztrált horgászról lehet beszámolni Magyarországon. Ez a szám 2,5 év alatt több, mint 165.000 fős növekedést jelent.

