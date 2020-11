Adventi kalendáriummal kedveskednek az egri színészek

Karácsonyi meglepetéssel készül az egri Gárdonyi Géza Színház. A társulat adventi kalendáriumot készít: minden nap más művész énekel, mond verset vagy táncol az ünnep jegyében.

Fehér István színművész, a társulat egyik legrégebbi tagja elmondta, hogy a teátrum adventi kalendáriuma természetesen vasárnappal veszi kezdetét, s a Facebook oldalukon lesz látható.

– Későbbiekben majd az új honlapon is elérhető lesz. A kezdeményezéssel az volt a célunk, hogy színésztársaimmal színt és melegséget vigyünk ebbe a járvány sújtotta adventi időszakba. Hogy pontosan ki, milyen produkcióval készül az számomra is meglepetés lesz. Más formában ugyan, de visszakapjuk kicsit a nézőkkel való kapcsolatot ezáltal. Jelenleg a társulat tagjai is szinte alig találkoznak egymással. Így számunka is jó érzés lesz látni, hogy egy-egy munkatársunk mivel igyekszik visszaadni az ünnepkör hangulatát – tette hozzá.