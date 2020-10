Gulyás Hermann Sándor nyílt lapokkal játszana

Ahogy azt már a HEOL is megírta, október végi ülésén szavaz majd az egri közgyűlés arról, ki legyen a következő öt esztendőben a Gárdonyi Géza Színház igazgatója. Írtunk arról is, hogy hét pályázat érkezett a posztra, s a múlt heti szakmai bizottsági ülés után az a meg nem erősített információ látott napvilágot, hogy a jelenlegi direktort, Blaskó Balázst javasolja a grémium a közgyűlésnek. Gulyás Hermann Sándor színész is a pályázott a színház vezetésére. A szakmai bizottság ülése után megkereste portálunkat, szeretné, ha a helyiek megismernék a pályázatát.

– Régen a pályázók bemutatkozhattak a társulat előtt, a színházi dolgozók megismerhették azokat, akik intézményük vezetésére pályáznak. Most erre nem volt lehetőségünk – vágott a közepébe Gulyás Hermann Sándor. A miskolci születésű színész a Másik Produkció állandó szereplője, s az egriek számára sem ismeretlen, hiszen az Érsekkerti Nyári Játékok színpadán évről évre feltűnik.

Beszélt a Heolnak arról is: problémásnak érzi, hogy a szakmai bizottságban az egri társulatot képviselő két emberen kívül a teátrum többi 115 dolgozója sem ismerhette meg a jelöltek, így az ő elképzeléseit sem. A jelenlegi direktoron kívül másnak nem volt lehetősége arra, hogy megszondázza a társulatot, bíznának-e bennük vezetőként. Mindezek ellenére azt mondja, ő nem valaki ellen, hanem a fair play jegyében szeretné megméretni magát. Úgy fogalmazott: nyílt lapokkal játszana.

De mik is azok a főbb sarokpontok, amiket fontosnak tartott kiemelni a pályázatából?

Elsőnként azt, hogy ő egy művészeti tanáccsal az élén képzelte el ez egri Gárdonyi Géza Színház vezetését. Ebben Jászberényi Gábor színész az alternatív színházi irányzatot, Topolánszky Tamás – a GG Tánc jelenlegi vezetője – a táncot, Lendvai Zoltán rendező a zenés színházat, Gulyás Hermann Sándor pedig a prózai színházat képviselné. Álláspontja szerint fontos, hogy egy színház vezetése több irányból közelítsen a művészeti munkához.

Gulyás Herman Sándor elképzelése szerinte a színháznak egyfajta művészeti központként is kell funkcionálnia az adott városban. Egy olyan helynek kell lennie, ahol mindenféle művészeti ágnak helye van. Helyet talál benne a zene, a tánc, a filmek, a kiállítások közönsége, az író-olvasó találkozók. Egy sokszínű művészeti intézmény nem pusztán színház.

Ugyanakkor fontosnak tartaná a fiatalok bevonását, megszólítását is, nem csak nekik szóló darabokkal, hanem színházi nevelési programmal is közel szeretné vinni ehhez a korosztályhoz a színházat. Úgy érzi, ez azért is elengedhetetlenül fontos, mert ez a korosztály most hiányzó réteg a nézőterekről.

A környezettudatosságot is programja előterébe helyezte. Nem csak a díszletek, színpadi eszközök esetében tartaná szem előtt a fenntarthatóságot, hanem például a jegyek, plakátok esetében is. Az elektronikusan váltható jegyek mellett digitális plakátokban gondolkodik. Fontosnak tartja, hogy mind kevesebb papíralapú jeggyel terheljék a környezetet. Azok számára, akik az onlájn világban nehezen boldogulnak a jegyvásárlással kártyán tenné elérhetővé a színházjegyet.

A vázlatos programismertetéskor Gulyás Hermann Sándor azt is kiemelte, megválasztása esetén a színház falain kívül is fontosnak tartaná a teátrum megjelenését a városban, mégpedig egy új játszóhely beindításával. Olyan térben gondolkodik, amelyik egész évben nyitva van. Egy kávézó például, ahol pódiumszínpadon jelenhetnének meg produkciók, de akár író-olvasó találkozók is.

Gulyás Hermann Sándor azzal zárta a beszélgetést, bár lefutottnak tűnik az egri színházigazgatói pályázat, ő még reméli, hogy a városi képviselőkben lesz bölcsesség, s nem egy, vagy két nevet visznek a Városimázs bizottság elé.