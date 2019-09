Modern technológiával felszerelt könyvtárbusz járja Heves megyét

A megye 23 településére kéthetente ellátogató, könyvekkel felszerelt, modern könyvtárbuszt adtak át a Dobó téren pénteken.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az Emberi Erőforrás ­Fejlesztési Operatív Program felhasználásával ősztől mobil szolgáltatást indított a megye kistelepülései számára. Országos viszonylatban az ötödik jármű, amely Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg után Heves megyében is megkezdi működését. A guruló bibliotéka bevezetése a kistelepülések lakossága számára vonzó lehetőséget kínál.

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára nem érkezett üres kézzel: egy 1456-os Guttenberg-bibliának a világháború korabeli másolatát hozta magával. Hangsúlyozta, fontos a könyvtárak közötti együttműködés, s az, hogy az ország kulturális kincseit minél többen megismerjék.

Habis László polgármester köszöntőjében elmondta, Eger büszke a történelmi értékeire, s arra, hogy 250 évvel ezelőtt Eszterházy Károly csodálatos bibliotékát alapított, a mai Főegyházmegyei Könyvtárat.

– Jelenünk fontos része a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, amely a fiatalok körében olvasást népszerűsítő programokat indít, innovatív, nyitott az újra és az újabb és újabb megoldásokra is – jelentette ki a városvezető. Az aktualitásokat sorolva megemlítette a közelmúltban átadott könyvautomatát, valamint a néhány nappal ezelőtt felavatott, a megújult Helyőrségi Művelődési Otthonban ­található helyiségeket, amelyek e tanévben könyvtárként működnek. Ide sorolta ezt a járművet is, amely a mai korszerű technológiájával segít abban, hogy a kistelepülésekre is eljuttassák az olvasás élményét.

Tőzsér Istvánné, a Bródy könyvtár igazgatója ismertette, hogy 23 településre szeretnék elvinni a könyveket, az olvasnivalókat, a tudást, s az internet nyújtotta lehetőségeket úgy, hogy látványos innovatív eszközt használnak hozzá. Az autóbuszban gyönyörű környezet, szép bútorok találhatók, s minden, ami a tudáshoz, a kultúrához, az irodalomhoz, s az informatikai műveltséghez tartozik. Érdekesség, a jármű külső oldalán QR-kódokat helyeztek el, ezek segítségével okoseszközökön könyvek, megzenésített versek, mesék érhetők el elektronikusan.

– Könyvtárként az a feladatunk, hogy ezeket mindenki számára elérhetővé tegyük. Kilencvennyolc olyan települési könyvtárban szolgáltatunk, ahová mi visszük az olvasni- valókat, mi adjuk a programokat, s azt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy jól működjön egy könyvtár – fogalmazott az igazgatónő. Hozzátette, fontos a partnerség az önkormányzattal, az olvasókkal, valamint a kollégákkal. Feladatuk, hogy ezt a járművet kitűnő minőséggel, rendszerességgel, megbízhatósággal működtessék a megyében.

A Kincsek úton, útfélen szlogen a projekt kulturális küldetését és azt sugallja, hogy a kultúra, az információ mindenki számára elérhető. A pénteki átadást követően az egriek megtekinthették a járművet, kölcsönözhettek a színes könyvkínálatból, társasjátékozhattak, kipróbálhatták az internetes számítógépeket, valamint filmet nézhettek a KönyvtárMoziban.