Eszterházy SC: délelőtti rangadó a múlt év fő riválisával

Budapesten és Lajosmizsén lesz jelenésük a másodosztályban szereplő megyénkbeli csapatoknak a hétvégén.

A női NB I/B Keleti csoportjának 4. fordulója:

PÉNZÜGYŐR SE (9.)–ESZTERHÁZY SC (2.)

Budapest, Pénzügyőr Sportcsarnok (zárt kapuk mögött), szombat, 11.00. V.: Csányi, Drinóczi.

Két hét után folytatja bajnoki menetelését az eddig hibátlan teljesítményt nyújtó Eszterházy SC női alakulata, amely társaság szokatlan időpontban, délelőtt lép pályára a pontvadászat következő játéknapján. Bár tavaly a PSE számított a legnagyobb riválisnak, a koronavírus miatti szezontörlés okán a tavaszi meccs is meghiúsult. Az utolsó egymás elleni párharcot 28–27-re nyerték az egriek. A Pénzügyőr idei két meccsét elveszítette, ezért sebzett vadként megy neki ellenfelének. Ezt megakadályozandó, a Zsadányi-csapat már pénteken a fővárosba utazott, hogy kiküszöbölje a korai meccs előtti utazás fáradalmait.

A férfi NB I/B Keleti csoportjának 4. fordulója:

MIZSE KC (12.)–HATVANI KSZSE (7.)

Lajosmizse (zárt kapuk mögött), szombat, 18.00. V.: Asztalos, Szalay.

Harmadik mérkőzésükön második győzelmükre készülnek a Zagyva-partiak. A mezőkövesdi vesztes rajt után első pontjaikat az előző fordulóban, a Kecskemét ellen szerezték (27–24) Buday Dánielék.

– Ugyan teljes értékű munkát még nem végezhetnek, de a korábbi sérültek közül Vad Zsigmond, Szarvas Ádám, Bali Richárd és Papp Bence is elkezdhette a könnyített edzéseket – osztotta meg a hatvaniak edzője, Bárány Zsolt. – A Mizsével a felkészülési időszakban kétszer is megmérkőztünk. A szűk hazai vereséget követően vendégként magabiztos győzelmet arattunk. Ha gyengébb napot fogunk ki, ezúttal is lehetnek gondjaink. Vélhetően szeretnének javítani a tabellán elfoglalt helyezésükön, ezért nem árt óvatosnak lennünk.

A lajosmizseiek eddig két összecsapáson jutottak túl, azonban pontot még nem szereztek.