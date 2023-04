Míg 2007-ben a lakossági villamosenergia-fogyasztás 347,786 megawattóra volt Hevesben, addig ez 2015-re 331,7 megawattórára csökkent, hogy aztán 2021-re 381 megawattórára emelkedjen. Mindeközben a lakossági fogyasztók146,4 ezerről 156 ezer közelébe nőtt (az összes fogyasztói szám viszont 172 és fél ezer körül maradt). Az ipari fogyasztást 2012. óta regisztrálja a KSH, ezalatt számos energiaigényes nagyberuházás valósult meg megyénkben, nem csoda, hogy ezek fogyasztása 301 megawattóráról a duplájára nőtt 2021-ig, az ipari fogyasztói helyek száma viszont harmadára, 6900-ról 2400-ra zsugorodott. Kevesebb lett a mezőgazdasági fogyasztó is (500-ról 380-ra csökkent számuk), ezzel párhuzamosan fogyasztásuk is 21 megawattóráról 16,3 megawattórára mérséklődött. A közvilágításra kevesebb energia megy el (13 helyett 10,67 megawattóra) és az egyéb fogyasztás is 13 százalékkal 191 megawattórára csökkent, míg az egyéb fogyasztói helyek száma 17 ezerről 10 ezer alá esett. A kommunális fogyasztói helyek száma 2,7 ezerről 3,8 ezerre gyarapodott, az általuk igényelt éves villamos energiamennyiség pedig 45 millióról 47,6 megawattórára nőtt, de közben volt 55-56 megawattóra is.