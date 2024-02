Szövetségi kapitányként háromszor vezette olimpiai aranyéremig a magyar férfi vízilabda válogatottat Kemény Dénes. A jelenleg az edzők képzésében részt vevő szakember volt a Heves megyei VOSZ Páholy legutóbbi vendége. Az egri eseményen a megyei VOSZ elnök, Bányainé Micski Marianna mondta el, hogy az összejöveteleken immár bemutatkoznak a tagvállalkozások is, ki a termékeivel, ki szórólapjaival. Első alkalommal Sajtos Attila mutatta be az Eventus Művészeti Középiskolát, amelynek kórusa Hegyesi Hudik Margit vezetésével rövid műsort is adott.

A folytatásban Kemény Dénessel beszélgetett Vass Judit. Szót ejtett arról, hogyan kezdte el edzői pályafutását, s hogyan vált vezetővé. Bár sosem volt példaképe, mindig látott másokban olyan tulajdonságokat, amelyeknek örült volna, ha benne is megvan. Ezért tanácsot kért más, tapasztaltabb kollégáktól, amelyeket aztán beépített saját munkájába is, és később le is győzte őket csapataival. A gyengébb csapatokat is nyitott szemmel járva kell fölkészíteni és eredményesebbé lehet őket tenni. Az eredményesség ad hitelességet a vállalkozásokban is. Neki szerencséje volt, nem csak elképzelései voltak, hanem kiváló játékosai is, akik azokat megvalósították és ez adott neki hitelességet. Szerinte a magyar oktatásnak nem komoly része a vezetőképzés, ezért az emberek saját bőrükön, kárukon lesznek vezetővé. Az edzőképzésnek sem része ez a fajta felkészítés, pedig nekik is vannak vezetői feladataik, nem csupán szakemberek. Bevallotta, ő is korán szembesült vezetői feladatokkal, és hibáival is. Ma sokszor azok lesznek főnökök, akik régebben vannak az adott helyen. A beszélgetésen megjegyezte, Sir Alex Ferguson is írt könyvet a vezetésről, ami egy az egyben átültethető az életbe, más sportágakba. Endrei Judittal pedig ő ült le beszélgetni, és az író emelte ki a gazdaságban használható válaszait.