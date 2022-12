A járőrök december 18-án hajnalban Gyöngyös belterületén igazoltattak egy személyutóval közlekedő férfit. Az intézkedés közben kiderült, hogy a jármű műszaki engedélye tavaly nyáron lejárt, továbbá a sofőr jogerősen el van tiltva a vezetéstől, aki még ezt is tetézni tudta egy pozitívra fújt szondával. Az igazi meglepetés akkor érte a rend őreit, amikor a kocsit átvizsgálva abban több benzines kannát, gumicsöveket, illetve egy szivattyút találtak, melyeket le is foglaltak – számolt be Lázár Levente, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A rendőrök a 34 éves férfit őrizetbe vették és kihallgatták, a gyanú szerint az elmúlt hónapokban összesen hét gyöngyösi autóból tulajdonította el az üzemanyagot, ezért ellene többrendbeli lopás és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon. Továbbá a nyomozók előterjesztést tettek a letartóztatásának indítványozására.