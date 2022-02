– Az elmúlt két év nehéz volt. Azt látjuk, hogy a kormány átfogó intézkedésekkel igyekszik a gazdasági szektort is támogatni a koronavírus okozta károk enyhítésére – mondta Badacsonyiné Bohus Gabriella, az Eger Idegenforgalmáért Egyesület vezetője. Kiemelte, hogy a cégek mentesültek a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési és a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól. A kisvállalati adózók esetében pedig nem számítottak bele az adóalapba a személyi jellegű kifizetések. Ez Egerben is sok vállalkozásnak segített.

További könnyítés volt, hogy a házhoz szállítás adminisztratív terheit csökkentették, és kevesen tudják, hogy például a taxisokat is bevonhatták a kiszállításba – ismertette. Elmondta, a szálláshely-szolgáltatók szintén jelentős összegű támogatást kaptak, így az állam megtérítette számukra a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált foglalásaik után számított nettó bevétel 80 százalékát. Ebben az ágazatban is járt a támogatás, ha a vállalkozás nem bocsájtotta el a dolgozóit és a bérüket is kifizette.

Berobbant a belföldi turizmus, nem szeretik a tömeget – A vendégek elvárásai megváltoztak a pandémia után, sokszor nehéz, vagy nem is lehet ezeknek az elvárásoknak megfelelni. A Covid miatt az emberek nagy része nem szeretne tömegbe menni, ezért a kis szállásoktól várják azokat a szolgáltatásokat, melyeket eddig a szállodák nyújtottak. Az elmúlt két évben a külföldi vendégek száma jelentősen megcsappant, ezért a hosszú távú foglalások száma elenyésző,a 2-3 éjszakás a jellemző – húzta alá Ádám Anett. Arról is beszélt, hogy magánszálláshelyeket általában adószámos magánszemélyek üzemeltetnek, akik számára a kedvezmények nem voltak elérhetőek. Nyitás után lehetett egyszeri 219 ezer forintot igényelni az önfoglalkoztatóknak egységesen, ami természetesen jól jött, de csepp volt a tengerben sokunknak a kiesett bevételek tekintetében. Az ifamentesség nélkül is berobbant a nyitást követően a belföldi turizmus. A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésének szüneteltetése jelentős segítség volt számunkra a 2020. március 1. és 2021. de­cember 31. közötti időszakban, ezt viszont idéntől újra fizetni kell. Ez és az infláció várhatóan szállásdíjemeléshez vezet – vélekedett.

– Tavaly augusztus 19-től többletkövetelményként a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettsége van a vendéglátósoknak – emelte ki. Elmondta, a többlet-adatszolgáltatás viszont többletkötelezettséggel jár.

Ádám Anett, Eger Magánszálláshelyei Egyesületének alelnöke azt mondta, rengeteg új magánszálláshely nyílt és nyílik nap mint nap Egerben is.

– Ám ez a már meglévő szálláshelyek számára nem igazán kedvező. Sokan „csak” befektetésként üzemeltetik, míg sokunknak ez a megélhetése. Egyre több idő- és energiaráfordítást igényel ez a fajta tevékenység, hiszen a Kormány a gazdaság fehérítése kapcsán mind több kötelezettséget ró a szállásadókra. Az idősebb korosztályba tartozó szállásadók sok esetben nem tudnak lépést tartani ezzel a nagymértékű adminisztrációs teherrel, és sokan több évtizedes vendégfogadás után fájó szívvel, de feladják ezt a tevékenységet – mutatott rá. Arról is beszélt, hogy a január 1-jétől kötelező minősítés az újonnan nyíló szálláshelyeknek kedvez, hiszen ők már a kritériumok ismeretében rendezik be a szálláshelyeket, míg a már működő szálláshelyeknek ez teher, hiszen a Kisfaludy pályázaton nyert összeget nem a kritériumok ismeretében költötték.