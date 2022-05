Spiritualitás. Ez az egy szó jut azonnal eszembe, ha arra a tömény fél órára gondolok, amelyet Boros Betty mandalafestő otthonában töltöttünk egy verőfényes májusi délelőttön.

Már a régi porta és az azon épült parasztház is gyönyörű, ahová benyitunk. Kedves, közvetlen mosollyal fogad a tulajdonosa. Bettyt annyi csoda veszi körül, hogy a szavaira is nehéz figyelni. A tekintetünk csapong az egyszerű, szép bútorokon, kiegészítőkön, használati tárgyakon. Rádöbbenünk, hogy bizony itt mindennek lelke van, és akkor az általa készített, különleges mandalákról még semmit nem mondtunk.

Hallgatjuk egy szőke, roppant derűs asszony történetét, aki négy esztendeje költözött erre a vidékre Nyíregyházáról. Egy borús napon autózott erre, ahol korábban sosem járt. Rácsodálkozott a falu régi házaira, köztük a mostani otthonára, amit épp eladásra kínáltak.

– Tudtam, hogy hazaértem, hamarosan be is költöztem. Váratlanul és természetesen történt mindez, mint egy ideje minden más az életemben – emlékezik.

Megtudjuk, hogy élete legnagyobb vesztesége nyitott új kapukat előtte. Harminchárom évesen veszítette el a férjét, s maradt egyedül két gyermekével. A fájdalomból, a kilátástalanságból egy légzésterápiás módszer segítségével sodródott ki, állt talpra a magyar–történelem végzettségű tanárnő. Mindez húsz éve történt. Akkoriban került a kezébe egy színmeditációs festőkönyv. A gyerekekkel együtt színeztek benne, míg egy belső hang is megszólalt egy napon: fess mandalákat! Betty azt mondja, a szó jelentését se ismerte igazán, amikor megvásárolta az első festőkészletet, és esténként egymás után készítette a geometriai alakzatokat, a díszített köröket, amelyek a hindu és buddhista hitvilágban szimbolikus jelentéssel bírnak.

Ma már tudom, hogy a teremtett világban minden mandala. A bennünket körülvevő élet ezernyi megnyilvánulása, a sejtjeink működése is. A mandalák lelkünk kivetített képei, amelyek bennünk és a környezetünkben tükröződnek. Betty műveiben színekben, fényekben, üvegekben ásványokban, gyöngyökben testesül meg mindaz, amit a világról érez, gondol. Ezek a gondolatok, érzések tiszták, szabadok, ezért olyan nagy hatásúak. Meséli, volt az életének egy olyan periódusa, amikor maga is újságkészítéssel, lapmenedzseléssel foglalkozott néhány évig Nyíregyházán. Anyagi szempontból sikeres időszak volt ez, azonban egy idő után azon kapta magát, hogy a profitmaximalizálás minden idejét és erejét felemészti. Bármilyen bizonytalan volt is a jövő, tudott és mert váltani, hogy a lelkét utolérje. Eljutott Indiába, végigjárta az El Camino zarándokutat, miközben egyre mélyült a tudása a világról és önmagáról. Egy ideje örömmel, felszabadultan alkot bodonyi otthonában. Alkotásai, különleges ékszerei kiállításról kiállításra vándorolnak. Nyíregyházán láthatók május végéig a Váci Mihály Kulturális Központban a 7 világ – 1 forrás – 7 alkotó című tárlaton, melynek mottója „Nem az ősöket követjük, hanem amit őseink követtek”.

Évről évre visszajár a kapolcsi összművészeti fesztiválra, ahol olyan barátokra tett szert, akik egymás alkotásaira rácsodálkozva szavak nélkül is megértik egymást.

A lényeg a mandalakészítésben az igazi harmónia megtalálása

Boros Betty azt mondja, Bodonyban jól érzi magát, hiszen a községben valóban otthon van. Itt a helybeliek csak úgy hívják őt, hogy a mandalafestés ősanyja. Amikor rátalált erre a különleges útra és alaposabban utánanézett a mandala eredetének, egyértelműen kiderült a számára, hogy nemcsak a keleti kultúrákban voltak jelen ezek a motívumok, hanem lényegében a világ minden táján. Az építészetben, a templomokban, a katedrálisokon, az egyéb építmények, alkotások különböző díszítőelemeiben egyaránt. Az alkotásai a nagyon erős koncentráció, a tökéletes harmóniára törekvés jegyében születnek. Tapasztalatból tudja Betty, hogy bármivel – egyebek között üveggel, ásványokkal, gyöngyökkel, festékkel – lehet dolgozni, de minden apró részlet a saját helyére kell hogy kerüljön. Így nyilvánulhat ugyanis meg az egység és a teljesség. Betty mindemellett azt is elárulta, hogy hamarosan elkészül portáján a pajtagaléria, ami nyitva lesz mindazok előtt, akik szeretnek alkotni, elmélyülni, új barátságokat kötni.