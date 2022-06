Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói közül sokan vállalnak munkát, mert úgy érzik, ideje kezükbe venni a saját sorsukat, s enyhíteni a tanulmányokat finanszírozó családtagok kiadásain. Tanulni, vizsgákra készülni, s mellette dolgozni nem egyszerű, de nem is lehetetlen. Hallgatókat kérdeztünk arról, miként tudják összeegyeztetni a két dolgot, és milyen munkalehetőségek adódnak számukra.

Sulyok Boglárka úgy fogalmaz, a tanulmányok mellett nem okoz problémát teendőt találni, hiszen számos diákmunkaközpont kínál rugalmas álláslehetőséget. A nehézséget inkább az jelenti számára, hogy megtalálja az egyensúlyt a pénzkeresés és a tanulás között. A teljes munkaidő mellett ez jóval nehezebb.

A munkáltatók többségének érdeke, hogy lehetőleg teljes állásban alkalmazzák a jelentkezőket, és sok helyen az is előny, ha az illető pluszfeladatokat is képes vállalni, azaz nem idegenkedik a túlórától. A nappali tagozatos egyetemisták azonban ezeknek a kritériumoknak nem felelnek meg. Tanulmányaik mellett kevesebbet tudnak dolgozni.

Pásztor Zsófia a nagyobb jövedelem lehetősége miatt elsősorban nem hallgatóknak való elfoglaltságot, hanem teljes munkaidős állást keres, de ilyet nehezen talál. Csak három-négy napot tudna vállalni, ami a munkáltatónak általában kevés, így az alku is nehezen jön létre, mondja.

Vatai Evelin nappali képzésben tanul. Szerinte a diákmunka kedvezőbb, mivel nem kötött az ezzel töltött idő, ő osztja be a napját. Ez így vállalható és kényelmes. Kérdés persze az is, hogy mire elegendő az így megkeresett pluszpénz.

Sulyok Boglárka szerint ebből nem lehet megélni. Ha nincs szülői támogatás, akkor még kevésbé. Fedezi esetleg az albérletet, a hazautazás költségeit, de nagyjából ennyi. Ő abban a szerencsés helyzetben van, hogy szülei segítik, ám szeretne minél több anyagi terhet levenni a vállukról. Tény persze, hogy nem egyszerű gazdálkodni a hétköznapokban a hallgatóknak.

Vatai Evelin igyekszik úgy alakítani a dolgait, hogy tudjon félrerakni egy kis tartalékot a nehezebb időszakokra, vagy olyan költségesebb dolgokra, melyekre vágyik. Örül annak, hogy az egyetemen is van ösztöndíj-lehetőség, ezért is helyezi előtérbe tanulmányait.

A lányok azt is elmondják, hogy vannak munkalehetőségek az egyetemen belül is, azonban ezeken viszonylag kevés hallgató tud részt venni. Sok esetben ezek ütköznek az órarenddel, s általában az óradíj sem túl magas. Egyetértenek abban is, hogy aki önállósodni szeretne, annak érdemes először diákkorában munkát keresnie, hogy megtapasztalja, egyáltalán össze tudja-e hangolni az elfoglaltságaival. Azt is mérlegelheti, hogy elegendő-e számára az adott fizetés.

Az egri egyetemi hallgatók állítják, a legtöbb hallgatótársuk – csakúgy mint ők – rendszeresen vállalnak munkát. A pénz mindig jól jön, s az se mellékes, hogy megtapasztalják, miként fest majd a diploma után egy teljes munkaidős állás.