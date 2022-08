Molnár Ferenc jelenlegi alpolgármester, aki szintén indul az időközi választáson a polgármesteri székért, azzal válaszolt a polgármester kirohanására a közösségi média felületén, hogy nem számolta a felszólalásai számát, azokat egyébként az ülésekről szóló jegyzőkönyvek tartalmazzák. Majd hozzáfűzte a település jövőjéről szóló polgármesteri számonkérésre, hogy olyan időszakot szeretne, ahol Hort közélete a jövőben mentes lesz Juhász László Dávidtól és tanácsadójától, Szalainé Dencs Zsuzsannától. Utóbbi korábban külsős alpolgármestere volt a falunak, majd projektvezetőként a települési pályázatokkal foglalkozott, s többen őt teszik felelőssé azért, hogy Hortnak a közelmúltban vissza kellett fizetnie jelentős részét a kétszáznegyven millió forintos bölcsőde pályázatnak, ugyanis hosszú éveken keresztül nem sikerült felépíteniük az intézményt az elnyert európai uniós forrásból. Szalainé Dencs Zsuzsanna személyével kapcsolatban korábban az is felmerült, hogy jóval nagyobb befolyása volt a falu ügyeire, mint azt megtehette volna, még a legutóbbi jegyző felmondása és az önkormányzat önfeloszlatása mögött is az ő összeférhetetlen személyiségét jelölték meg többen az önkormányzati testület bukásának okaként. Vele kapcsolatban július végén jelentetett meg polgármesteri tájékoztatást Juhász László Dávid. Ebben az a homályos megfogalmazás áll, hogy Szalainé Dencs Zsuzsanna "komoly megbízatást kapott egy cégtől", így az önkormányzatnál betöltött munkaviszonyát augusztus elsejével felmondta. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint igazgatósági tagként beszállt a Budapesten működő, egyedi ortopéd cipők gyártásával is foglalkozó Promobil Rehabilitációs Zrt.-be.