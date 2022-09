A megyeszékhely önkormányzata képviseletében Minczér Gábor mondott köszöntőt. Az alpolgármester kifejezte örömét, hogy immár sokadik alkalommal lehet itt a lakótelepen ilyen típusú rendezvényen.

Egészség- és Családi Nap a Nemzedékek Terén

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Az egészségünk a legfontosabb, ezért ez a program, ez a lehetőség hiánypótló és hagyományteremtő kezdeményezés is volt, amikor elindult – hangsúlyozta beszédében az alpolgármester. – Ha az önkormányzatunk nem is mindig tud segítséget nyújtani, mégis öröm az, hogy felsőbb szervek, pályázatok segítségével létrejöhetnek ilyen események. Itt, a Felsővárosban eleve nagyon sok közösségszervező program teremtődik. Ez egy nagyon nagy közösség, szükség van arra, hogy az emberek – főleg ezekben az időkben, amikor elég nehéz hónapok elé nézünk – továbbra is összetartsák a Felsőváros közösségét.

A nap várható programjait Réti Erika, a rendezvény moderátora, a 2022-es esztendő Felsőváros Csillaga ismertette a szép számú érdeklődőnek. Szavaiból kitűnt, hogy kezdve a zumbával, folytatva számos előadással, sportbemutatóval egy perc nyugalma sem lesz a jelenlévőknek. Fel is konferálta az első színpadi szereplőket, a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet színjátszó csoportját.