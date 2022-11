Bodonyban a múlt hét végére készült el a Szidónia Majorban díszített fénytraktor, amely egy próbakört is tett a faluban a novemberi, ködös estében. Mint azt Torda Tibor, a major szakmai vezetője portálunk érdeklődésére elmondta, tavaly először indították el az ideiglenes, adventi járatot, hogy örömöt lopjanak az emberek életébe a várakozás napjaiban.

Megtudtuk, hogy két traktort díszítenek fel fényfüzérekkel, amelyek advent vasárnapjain járják majd be a bodonyi és a parádi utcákat. - Tavaly is nagy siker volt a fénytraktor, így biztosak vagyunk abban, hogy idén is szívesen fogadják a látványt az emberek. Utast egyelőre nem lehet szállítani a járművökön, de jövőre egy pótkocsit is kapcsolnak a traktorokhoz, amelyen a közlekedés szabályainak megfelelően bárki felülhet az alkalmi szerelvényre.

Az első hivatalos utat november 27-én este teszik meg, s azt követően minden vasárnap felbukkannak majd a községekben a fénytraktorok. A cél, hogy a karácsonyi készülődés időszakában egy kis ragyogást, illetve mosolyt csempésszenek minden kis és nagy traktor rajongó arcára.