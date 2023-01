Olvasónk jelzése szerint hatalmas ág szakadt le egy fáról péntek reggel a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben, miközben a Városgondozás Eger munkatársai éppen a helyszínen tevékenykedtek. Ferenczy Tamás Eger főkertésze elmondta, maga is a helyszínen tartózkodott, s valóban balesetveszély állt fenn.

– Mellettünk nem messze zuhant a földre egy elég vastag ág, egy hatalmas széllökés hatására. Mivel a szél nem csillapodott, megszakították a munkát a kollégák, s a járművekkel is kiálltak a fák alól, hogy elkerüljük az esetleges balesetet vagy anyagi kárt. Délre már a kollégák rendbe tették a területet, a szél lecsillapodott. Egyébként éppen az ilyen esetek erősítik azt a törekvésemet, hogy folyamatosan szemrevételezni és karban tartani kell a fákat. Sőt, kezdeményezni szeretném, hogy sorban, szakaszosan, de ultrahangos vizsgálattal is nézzük át a faállományt a városban, mert például ezen a példányon sem látszott külső szemrevételezéssel, hogy az az ág leszakadhat, s még több ilyen is lehet városszerte – mondta.