Mint ismert, a Tündérszépek 2022 országos döntőjében a hatvani szépség, Balázs Lili képviselte szűkebb hazánkat.

Az egyetemista lány továbbra is nagyon aktív, nemcsak a mindennapi életben, de a közösségi médiában is. Nemrég az Instagram-oldalára posztolt egy fotót, amelyen smink és filter nélkül látható. A fotó mellé pedig egy rövid bejegyzést is mellékelt:

- Soha nem szabadna rosszul éreznünk magunkat attól, hogy mit látunk itt, mert az esetek többségében a valóságban teljesen másképp van. Mindenki a legelőnyösebb fotóját osztja meg (ahogy eddig én is), úgyhogy itt az ideje egy smink mentes, szerkesztés nélküli, valós képhez - írta a közösségi oldalán Lili.