2021. április 21-től egy uniós rendelet lépett életbe az ASP tekintetében alkalmazandó különleges járványvédelmi intézkedésekről. Ennek értelmében a fertőzött területről származó sertések mozgatásához és a belőlük előállított termékek szabad forgalmazásához, valamint a magas kockázatú területről élő sertések exportjához az érintett telepeknek – az előzetes vérvizsgálaton túl – szigorú járványvédelmi előírásoknak is meg kell felelniük, melynek teljesítéséről évente kétszer helyszíni ellenőrzéssel bizonyosodik meg a hatóság. Az I-es és II-es körzetben lévő megfelelő sertéstelepekről kereshető táblázatot is közzétett a Nébih. Ezen jelenleg 15 Heves megyei sertéstelep található meg, ezek közül kettő–kettő Hatvanban és Viszneken működik, továbbá bodonyi, bélapátfalvi, mezőtárkányi, poroszlói, kömlői, detki, gyöngyösi, kömlői, tarnaörsi, zaránki és besenyőtelki disznótelep is rajta van a listán. Megyénkben a KSH adatai szerint 2018 decemberében 18,3 ezer házi sertés volt, az állomány tavaly év végére 24 ezerre nőtt, bár 2021-ben volt 26 ezer fölött is. Az anyakocák száma 1200-1300 körül mozgott az elmúlt években.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)