Az aldebrői Tarnavölgye Általános Iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából április 22-én, szombaton jubileumi díszünnepségre várják az egykori és jelenlegi diákokat, tanárokat, dolgozókat és minden érdeklődőt, osztották meg a település közösségi oldalán.

A programok 17 órától kezdődnek az iskola tornatermében, fellép többek között a diákok alkotta citerazenekar, a helyi óvodások is készülnek műsorral, emellett pedig zenés-táncos produkciók váltják majd egymást, s színdarabot is megnézhetnek a résztvevők. Kiállításon mutatják be az iskola történetét, valamint egykori diákok művészeti alkotásait is megcsodálhatják az érdeklődők.

A nap végén pedig jótékonysági bált rendeznek az intézmény javára, emellett az ünnepséget megelőző héten támogató jegy vásárlására nyílik lehetőség az iskolában, a könyvtárban és a szülői munkaközösség tagjainál.