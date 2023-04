– A Városfejlesztési Kft. idén januárban-februárban egyeztetéseket folytatott az Államkincstárral és az Irányító Hatósággal, valamint közbeszerzési szakértővel, melynek eredményeként rögzíthető, hogy a projekt kivitelezése csökkentett műszaki tartalommal megvalósítható. Mivel rohamosan közeledik a 2014–2020-as ciklus operatív programjainak zárása, valószínűsíthető, hogy egy újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén kifutnánk a rendelkezésre álló időből. Ezért célszerű a 2019-ben lebonyolított eredményes közbeszerzési eljáráshoz igazítani a projekt ütemezését, és a lehető leghamarabb megkezdeni a kivitelezési munkálatokat. A megvalósítás érdekében szükség van az elmúlt 2-3 évben elmulasztott adminisztratív és pénzügyi intézkedések, módosítások mielőbbi végrehajtására – ezeket célozzák az előterjesztés határozati javaslatai. Ezek szerint hivatalosan is rendezni kell a Budai Szerb Ortodox Egyház mint konzorciumi partner kilépését a projektből, egyúttal az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy a projektet önállóan is meg kívánja valósítani. A megvalósítás érdekében be kell nyújtani az önkormányzat igényét a teljes projektösszegre – magyarázta Mirkóczki Zita az előterjesztésben, hozzátéve, ha nem lépnek, akkor vissza kell fizetni az összeget.