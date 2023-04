Ez azonban nem egyszerű feladat a jelenleg Budapesten élő férfi számára. Mára a felelőtlen környezetszennyezők, a vandál rongálók és tolvajok paradicsoma lett a volt lőtér. Az elmúlt évek során a környékbeli lakosok elkezdték kihordani a szemetet a természetvédelmi területre. Mint Juhász Gábor elmondta, a különböző műanyag-, illetve veszélyes hulladéktól, például hullámpalától kezdve a beton-, valamint cseréptörmeléken át az elektronikai lomokig minden az árkok mélyén, a bokrok tövében hever. A tulajdonosnak csak tavaly 150 ezer forintjába került a szemét elvitetése, ami rendszeresen újratermelődik. Már betongúlákkal is elzárta a bejáratot, de ez sem segít. Amikor a területen jártunk, akkor is el volt mozdítva az egyik súlyos betonelem, éppen egy autószélességnyi utat nyitva a területre. Láthatóan volt olyan ismeretlen is, aki a szélesebb járművével nem fért be, mert egy pár méter sugarú körben többek között két kidobott heverő, műanyag kanna, és autógumi is éktelenkedett az út szélén.