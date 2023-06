Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és Pálinkás Péter lőrinci alpolgármester egyetért abban, hogy kevés olyan ember él a környéken, akik ne ismernék a Mátravidéki Erőmű lakótelepét a nagygombosi úttal összekötő szakaszt. Az idősebbek azért is, mert errefelé járva érhették el a hajdan évtizedeken át népszerű strandot, a fiatalabbak pedig azért, mert erre közlekednek a Hatvanba tartó és onnan érkező menetrendszeri buszjáratok.

A megújult útszakasz pénteki átadásán mindketten hangsúlyozták: a 60-70 évvel ezelőtt megépített aszfaltcsíkra nagyon ráfért a felújítás, miként a Zagyva-hídra és a balesetveszélyes csatlakozásra, ami ily módon „delta-torkolatból” tölcsértorkolattá változott. Megújult a padka is, a szembejövő járműveknek pedig immár nem kell lehúzódniuk, hogy elférjenek egymás mellett.

– A legtöbbünknek vannak szép emlékeink, a tóban tanultunk meg úszni, jártunk ki a strandra vagy épp horgászni, télen még korcsolyáztunk is a tavon. Az út egykor elvitt minket a gyerekkori élményeinkhez, még koncertekre is járhatunk a tópartra. A sok használattól az évek során megkopott, de most a munkálatok eredményeképpen ismét zökkenőmentes közlekedést biztosít az erre járóknak – fogalmazott Pálinkás Péter, aki azt kívánta, hogy a frissen felújított út ne csak a helységeket, hanem minél több embert is kössön össze.

– Továbbra is együtt kell dolgoznunk egy jobb célért! Köszönjük Szabó Zsolt képviselő úrnak a forrás előteremtését, a Magyar Közútnak és a kivitelezőknek pedig a munkájukat – közölte.

Szabó Zsolt a beruházás részleteiről elmondta: a felújításhoz szükséges több mint 200 millió forintot a Területi Operatív Program maradványkeretéből biztosították. Összesen 1700 tonna aszfaltot építettek be két rétegben, s reményét fejezte ki, hogy az új út is legalább annyi ideig szolgál majd, mint az „elődje”.

Az útfelújítások folytatódnak – jelentette ki a politikus, megemlítve, hogy a következő feladat a lakótelep és a 21-es főút közötti szakasz rendbe tétele lesz, várhatóan két részletben. Ehhez már keresik a forrásokat, miként a többi, térségbeli projekthez is.

– Arra kérek mindenkit, a sima felület ne csábítsa a sebesség szerelmeseit, közlekedjenek továbbra is megfontoltan, hiszen a kanyarok megmaradtak – mondta Szabó Zsolt. Végezetül hozzátéve: Lőrinci vezetésével kiváló kapcsolatot alakított ki, Víg Zoltán polgármesterrel és Pálinkás Péter alpolgármesterrel együttműködve látványos eredményeket ért el a település.