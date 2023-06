Az új partneri programot 2023. február 13-án indították el, a meghirdetést követő időszakban országosan jelentős számú érdeklődés érkezett az önkormányzatoktól, illetve vállalkozóktól. A partneri kiválasztás, a nyertes pályázókkal történő szerződéskötés, valamint a nyitások előkészítése, ideértve Heves vármegyét is folyamatos. Heves vármegyében jelenleg két partnerrel - egy önkormányzattal és egy vállalkozóval – kötött a Posta együttműködési szerződést. Jelenleg ennél a két nyertesnél is folyamatban van a partneri szolgáltatóhely kialakítása, s továbbra is várják a jelentkezőket Hevesben.

Ismételt megkeresésünkre a cég nem közölte, hogy mely településeken lesznek postapartereik, csak azt írták, az egyes indulási időpontok településenként eltérőek lehetnek. Általánosságban elmondható, hogy a lakosságot és az érintett önkormányzatot 15 nappal az indulás előtt értesítik.