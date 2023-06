A cég tájékoztatása szerint az üzemeltetés hátterében futó szoftver rugalmas, és gyorsan alakítható a város igényei szerint. Lehetőség van ún. „no go”, „no parking” és sebességkorlátozó zónák kialakítására a településvezetés és a szakemberek igénye szerint. Az eszközök applikáción keresztül indíthatók, a rollerek maximális sebessége 25 km/óra, az eszközök hatótávolsága körülbelül 40 km. Eger városában a működést a tervek szerint alvállalkozóval, a Somos Bike Kft.-vel oldanák meg. Ők végeznék a rollerek logisztikáját, valamint szervizelését is. Az alvállalkozók feladata a szerviz központban a rollerek töltése és ellenőrzése, szükség esetén javítása. A logisztikai feladatokba beletartozik nem csak a rollerek kihelyezése az utcára vagy begyűjtése, de azok átcsoportosítása is, amikor túl sok roller gyülemlik fel egy helyszínen, vagy a félre eső helyekről a frekventált területekre való áthelyezése is. A kft. által tervezett működési terület Eger, Ostoros, illetve Kistálya belterülete. A tervezett kötelező parkolási zónák a Szépasszony-völgyben, és a Dobó-tér környékén kerülnének kialakításra, ahol a felhasználók csak a kijelölt parkoló pontra rakhatnák le a rollereket. Amennyiben igény van rá, a Kft. vállalja a parkoló pontok felfestését az útburkolatra. A kft. által tervezett „no go” zónák, ahova rollerrel nem hajthatnának be az utazók: a vár, a Donát temető, a Hatvani temető, a Grőber temető, a Kisasszony temető, illetve a Szépasszony-völgy egy része – olvasható az előterjesztésben.