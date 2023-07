Ahogy arról már beszámoltunk, Netflixen megtekinthető Ljasuk Dimitry Tisza-tavi önkéntes karanténról szóló Jóreménység-sziget című nagyjátékfilmje.

A film készítője akkor még úgy fogalmazott Facebook-oldalán, hogy egy újabb álma vált ezzel valóra, és nagyon boldog, hogy a mozi után a legnagyobb streaming platformon is nézhető a Jóreménység-sziget, és elmondta, mitől lenne még boldogabb.

– Hatalmas dolog lenne független filmként bekerülni a TOP 10 legnézettebb filmjei közé a magyar nézőknél, mert akkor esetleg esélyem lehet a külföldi Netflixen is megjelenni – fogalmazta meg további vágyait a korábbi posztjában Ljasuk Dimitry, és megjegyezte, hogy már elkészült a film angol szinkronos változata is.

Nem kellett sokat várnia, máris egy újabb álma vált valóra, hiszen elérte, hogy bekerüljön a legjobb tíz közé, s a jó hírt közösségi oldalán is megosztotta. Megköszönte a streaming szolgáltatónak és a nézőknek, hogy sokan megnézték a filmjét, így több mint egy hétig a TOP 10-ben volt.

A filmet mi is megnéztük, és jó szívvel ajánljuk mindenkinek. A természetben készült felvételek ámulatba ejtők, hatásukra a nézők is a Tisza-tónál érezhetik magukat. A főszereplő fél évig él a szigeten, közben megtapasztalja az élet azon szépségeit, melyekre a rohanó hétköznapok alatt nem – vagy csak nagyon kevés figyelmet – fordít a legtöbb ember. A filmben nem csak a főszereplő ébred rá, mik az igazán fontos dolgok az életben, hanem a nézők is sok hasznos tanítással gazdagodhatnak.

Az alkotás előzetese itt megtekinthető: