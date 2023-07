A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai, Korompai Tamás zoológiai referens és Zagyva Gergő erdészeti munkatárs újabb lenyűgöző videót tettek közzé az igazgatóság hivatalos Facebook oldalán. Ezúttal a szarvasbogarak életéről, a párzásért és a táplálékforrásért vívott küzdelméről láthatunk érdekes felvételt.

Megtudtuk azt is, hogy a szarvasbogarak lárvái fák korhadó gyökereivel táplálkoznak és 3-5 évig fejlődnek. A kifejlett bogarak (imágók) mindössze néhány hétig élnek. Rövidke életük alatt egyetlen feladatuk van, gondoskodni a következő nemzedékről. Ennek során hímek gyakran kemény harcokat vívnak a nőstények kegyeiért. Ehhez az energiát elsősorban fák kicsorgó nedveinek nyalogatásával nyerik. Viszont, amint ezen a videón is látható, nemcsak a párzás jogáért folyhat a küzdelem, hanem a táplálékforrásért is! Az idős tölgyfa kicsorgó nedve vonzotta ide a hímeket, akik egymást próbálják elzavarni a táplálékforrás közeléből.



A videó elején látható, hogy a kisebb hímek nem mindig riadnak vissza a nagyobbaktól, azonban a méretesebb rágók fölénye megmutatkozik a szemtől szembeni küzdelem során. A szarvasbogár hímek körében tehát - nagyrészt - a mondás így igaz: "a méret a lényeg!"- áll a bejegyzésben.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)