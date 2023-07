– Azt gondolom, hogy nagyon jó kollégáim vannak itt. Olyanok, akiknek a hallgató a gyermeke és nem az ellensége, a munkatárs a barátja és nem egy ismeretlen személy, az intézmény pedig a szívügye és nem csak a munkahelye. Ettől lett család a gyöngyösi intézmény, és lettek benne önök is családtagok. Most persze a tékozló fiú elhagyja szüleit, de bízunk benne, hogy visszatalál. Álljon önök előtt jó példaként az a több tucat jelen lévő aranydiplomás, akik 50 évvel ezelőtt vették át oklevelüket intézményünkben, és a mai napig megbecsült tagjai társadalmunknak. Diplomásokként ugyanis tisztában kell lenniük azzal is, hogy felelősségük egyre nagyobb lesz, és nemcsak magukat, hanem egy közösséget is képviselnek. Biztosan emlékeznek még a legendás aranycsapat kapusára, Grosics Gyulára, ő mondta a következő szavakat:

A játékosok még véletlenül se higgyék azt, hogy ők tisztelik meg a közönséget, hanem éppen fordítva. A játékos érezze magát megtisztelve, hogy egy nemzet színeit képviselheti a nagyvilágban. Ez egy íratlan törvénye a közösség képviseletének, és ez nemcsak a sportra, hanem a világon minden másra igaz.

- Képviseljék hát méltóképpen a nagyvilágban a gyöngyösi felsőoktatást, az önökre büszke szüleiket, párjukat, gyermekeiket, akik az önök boldogulásáért a legtöbbet tettek. Nemcsak aranydiplomásokat, hanem külföldi hallgatókat is köszöntünk ma. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy új lapot nyitottunk az intézmény felsőoktatásának történetében. Különösen büszke vagyok kollégáimra – beleértve a háttértámogatást nyújtó dolgozókat is -, hogy időt és energiát nem kímélve képezték, képzik magukat azért, hogy a külföldi hallgatóink a lehető legjobb színvonalú szolgáltatást kapják. Munkánk legszebb eredménye, hogy a ma oklevelet átvevő hallgatók közül hárman doktori iskolában folytatják tanulmányaikat. Valami hasonló öröm és büszkeség lehetett a ma aranydiplomájukat átvevők szemében is, amikor fél évszázada oklevelüket átvehették, letéve ezzel hazánk mezőgazdaságának, különösen a kertészetnek, a gyümölcstermesztésnek és a borászatnak az alapjait. Köszönjük azt a szellemi örökséget, amit ránk hagytak és ígérjük 10 év múlva ugyanitt várjuk önöket, hogy gyémánt oklevelüket átvehessék. Végezetül engedjék meg – hiszen ez a tanév utolsó eseménye számunkra is – , hogy köszönetet mondjak kollégáimnak, amiért egész évben mögöttem, ha kellett mellettem álltak, és képviselték azt a szellemiséget, amit jövőbe mutatónak gondolunk – zárta beszédét dr. Bujdosó Zoltán.

Hiesz György, Gyöngyös polgármestere köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy a nappali tagozatos hallgatók nemcsak az egyetemen érezték jól magukat, de a befogadó városban, Gyöngyösön is.