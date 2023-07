Július 22-én rendezik meg a Felsőváros Ünnepét a Nemzedékek terén, ahol a Bródy Sándor Könyvtár is képviselteti magát, s ehhez kapcsolódva Veres Tamásné is tart egy író-olvasó találkozót a Felsővárosi Fiókkönyvtár sátrában, 10 és 12 óra között. Szeretettel várja az érdeklődőket, s szívesen válaszol majd minden kérdésre, és mesél a könyveiről.

A kiadója kérdésére választani kellett egy írói nevet, így Fodor Kiss Júlia néven láttak napvilágot a regényei, melyek jelentős része Egerben játszódik. Nagymamáját hívták így, az ő tiszteletére választotta ezt a nevet. Veres Tamásné portálunknak elmondta, az irodalom kiskora óta része az életének. Kömlőn nevelkedett, s annak ellenére, hogy szülei egyszerű emberek voltak, a téli estéken a magyar- és a világirodalom remekeiből olvastak fel a népes családnak, így szerette meg az irodalmat.

– A családalapítás és az otthonteremtés idején nem jutott időm az írásra, hiszen ahhoz csend és nyugalom kell. Azonban amikor édesapám beteg lett, elgondolkodtam rajta, hogy az ember mennyit küzd és dolgozik, s végülis nem marad utána sok minden egy síremléken kívül. Ekkor találtam ki, hogy a gyermekeimnek leírom az életemet, majd a közösségi oldalamon is publikáltam ezeket. Többen biztattak, hogy folytassam az írást, és nekik a mai napig hálás vagyok – mesélte Veres Tamásné, aki később pályázatokra is benevezett, s ez számos elismerést és megjelenést eredményezett számára. Az egyik évben a Heves Megyei Hírlap legszebb karácsonyi története is az ő tollából született. Tudta, hogy bár az írásból nem tudna megélni, de így eljuthat az emberek szívéhez, s ez inspirálta a továbbiakban.

Veres Tamásné Fodor Kiss Júlia néven publikálja könyveit

Forrás: Veres Tamásné/Beküldött fotó

Hitvallása szerint az írás nem a megélhetésről, nem becsvágyról szól, hanem megszállottság. A szeretet megszállottsága, hogy a leírt szavak minél több ember lelkéhez eljussanak.

A hegyek eltakarták a napot című kötetéhez sok kutatást végzett, a trianoni események 100. évfordulójához kapcsolódóan született meg a regény. A főszereplő egy szigorú ezredes, aki elsőre nem tűnik szimpatikusnak, viszont a történelmi események miatt nagy változásokon megy keresztül.

– Nagyapám is ott harcolt a többiek között, sokunk ősei vettek részt ezekben az eseményekben, s hősiesen helytálltak, ez ösztönzött az írásra – jegyezte meg.

Második kötete Csak a hegyek nem találkoznak címmel jelent meg.

– Ebben a könyvben is szerepelnek történelmi személyek, az első regényemből is hoztam át karaktereket, de a történetek nem épülnek egymásra, a két mű egymástól függetlenül is olvasható – tudtuk meg az egri írónőtől, aki megjegyezte, férje nagy segítségére volt a kutatásokban, ő volt az első olvasója, és olykor szigorúan véleményezte az alkotásokat, így járulva hozzá a végeredményhez.

Veres Tamásné szavai szerint az íráshoz nélkülözhetetlen a kreativitás, a fantázia, és kitartás, valamint alázat nélkül nem születhetnének jó könyvek.