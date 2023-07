A sarudi ivóvíztorony elavultsága miatt felújításra szorul. Július 12-től kezdődtek meg az ezzel kapcsolatos munkálatok, melyek várhatóan három hétig tartanak, derül ki a település honlapján közzétett, Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegységének tájékoztatásából.

Erre az időre a víztornyot kizárják az ivóvízellátó rendszerből, a tisztított víz a szűrőkről közvetlenül a hálózatra kerül. Mint írják, ennél az üzemmódnál előfordulhat a nyomás ingadozása és csökkenése. A vízhiány kialakulásának megelőzése céljából a szakemberek kérik a lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt törekedjenek a víztakarékosságra, minimalizálják a hálózati vízről történő locsolást és a kerti medencék feltöltését.

Hozzátették, az esetlegesen fellépő üzemzavarokat igyekeznek minél hamarabb elvégezni.

A sarudi rendszertől Poroszló vízellátása is függ. Augusztus 5-ig Poroszlón is előfordulhat vízzavarosság, nyomáscsökkenés, itt is kérik, hogy takarékoskodjanak az ívóvízzel, osztották meg a település Facebook-oldalán a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesítését.

