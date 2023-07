Vármegyei és országos viszonylatban is a juhállomány mérete volt a legkisebb, a szarvasmarhalétszám is megelőzte a sorban. 2019-ig a szarvasmarha-állomány mérete csökkenő tendenciát mutat a vármegyében, míg a tehénállomány mérete stagnál. 2020-ra ez a kép jelentősen megváltozik, a több mint 5 ezer egyedszám növekedés markáns, ugrásszerű változással jár a szarvasmarhák méretében, mely növekedésből a tehénállomány 1 ezer 400 egyedet tesz ki. A 2021-től meginduló enyhe csökkenési ütem 2022-re felgyorsul, mely mozgás arányváltozásokkal is együtt járt, mivel a tehenek száma a 2020. évhez képest az összlétszámcsökkenés ellenére is 300 egyeddel nőtt 2022-re. A sertéslétszám növekedése folyamatos volt a megyében 2018-tól. Ám 2019-ről 2020-ra jelentős mértékben, közel 5 ezer egyeddel bővült az állomány, melyet 2021-ben további 2 ezer egyedes növekedés, 2022-re pedig ugyanennyi csökkenés követett. Az anyakoca-állomány mérete 2018 óta stagnáló értékeket mutat. A juhállományban tapasztalható csökkenő tendencia 2018 óta folyamatos. A tavalyi év akár bizakodásra is engedhetne következtetni, ha az anyajuh egyedeknek a száma lekövette volna a 2022 összállományi adatokat, de az egyedszámcsökkenés itt tovább gyűrűzött.