- Csoda történt? Győzött a józan ész? Valami elindult? A Facebook egyik hasznos oldala? A végeredményt tekintve mindegy, lényeg a lényeg, elvitte a magára ismert "megtévedt" az általa illegálisan lerakott hulladékot. Némi jóvátételként, bűnbocsánat kéréseként elvihette volna még azt a fotelágyat is, ha azt nem is ő tette oda. Köszönöm az együttműködést, no nem a szemetelőnek, hanem a felderítést segítőknek- írta közösségi oldalán Tuza Gábor, Sirok polgármestere pénteken reggel.

Portálunkon írtuk meg, hogy ultimátumot adott a beazonosítható szemetelőnek, hogy az illegálisan lerakott hulladékot mihamarabb távolítsa el a területről.