A Heves megyei átlageredmények a hatodikosoknál 1442, a nyolcadikosoknál 1501, a tizedikeseknél 1580 pont volt, szignifikánsan rosszabb, mint 2021-ben, illetve az azt megelőző években, utóbbi kettő esetében csak 2021-hez képest közel ötven pont volt a visszaesés, míg a legkisebbeknél volt pozitív elmozdulás, de a korábbiakhoz képest rosszabb a teljesítmény. Az Egri, a Gyöngyösi, valamint a Hatvani járás iskolásai meghaladják a megyei átlagot ebben a tekintetben, a megyeszékhelyen és környéken tanulók az országost is, a többi járás viszont rosszabbul teljesít, bár Füzesabonyban és vidékén a 6. évfolyamotok meghaladják a megyei átlagot, az idősebbek viszont elmaradnak attól. A Hevesi és Pétervásárai térség diákjai mélyen átlag alattit nyújtottak 1300-1400 pont közötti eredményeikkel. A korábbi évekhez képest súlyosan romlott az eredmény a Pétervásárai járásban, de jelentős volt a romlás a Hatvani körzetben is, míg a a Füzesabonyi térség hatodikosaiknál nagy javulás volt a korábbi évfolyamokhoz képest.

2022-ben először írták meg a tanulók az országos kompetenciamérésben a természettudományi feladatsort, ebben 2014 ezren vettek részt. A természettudomány mérés – amelynek képességskáláját most rögzítették a hatodikosoknál 1500 pontban - a 6. és 8. évfolyamon teljeskörű volt, 10. évfolyamon viszont csak a köznevelésben tanuló diákok vettek részt. A többi tantárgyhoz hasonlóan 8. évfolyamos tanulóknak jelentősen, 87 ponttal magasabb átlageredményt érek el a 6. évfolyamosokénál. A Heves megyei átlag 1473 pont lett hatodik, 1558 nyolcadik és 1770 tizedik évfolyamon, utóbbi egy picit felette van az országosnak. Járási bontásban az Egri meghaladja az országosat, de hatodikban még a Füzesabonyi járás diákjai is kimagaslók. Tizedikben az egri (1770), gyöngyösi (1816) középiskolások is országos átlag felettit nyújtottak, míg a Bélapátfalva környékiek nyolcadikban, a Füzesabony vidékén élők hatodikban jobbak a megyei átlaghoz viszonyítva. A pétervásárai és hevesi térségek diákjai átlagban nagyon le vannak maradva (körülbelül száz ponttal, vagy többel) ezen a területen is.