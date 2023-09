Bodó Lászlóné azzal folytatta, hogy családi gazdálkodásban 6,5 hektár szőlőt művelnek a férjével és a két lányukkal.

– A tavalyi évben négyünknek fejenként 1,2 millió forint volt a tiszta bevétel. A lányaink már mondták, ők abbahagyják, mert semmi értelme az egésznek. A szőlőben mindig benne kell lenni, nincs már napszámos se. Amikor telepítettünk, 8 kiemelt fajta volt engedélyezett, 10 évig nem nyúlhatok hozzá. A harmadik évben terem először, addig a semmiért dolgozunk benne. És akkor azt kapjuk a felvásárlótól, hogy nem kell, mert nem megfelelő fajtáink vannak. Nincs rájuk szükség, mert megváltozott az igény. Az hogy lehet, amikor a 8 kiemeltben benne volt? Ki nem vághatom, de az a tiltás mellett hatalmas munka is. Akkor mit csináljak vele? Se ára nincs a szőlőnek, se kivágási engedélyt nem kapunk, a bortörvény sem változik. Régen is szinte éjjel-nappal dolgoztunk, de mindenünk volt: építkeztünk, gyerekeket neveltünk, iskoláztattuk őket, a nyaralás is belefért. Ez régebben mind a szőlőnek volt köszönhető. Most bele vagyok fásulva, mert nem becsülnek bennünket. Úgy érzem, csak cselédnek kellünk, hogy legyen olcsó alapanyag. Ami szőlőt lehet, igyekszünk online eladni, de ez csak csökkenti a veszteséget, 250 mázsát így nem tudok hová tenni. Meg mégse ehetem, tehát le kell adni felvásárlónak. Azt is megkaptam már, hogy kár a vergődésért: azok maradnak meg, akik a szőlőtől a végtermékig, a palackozott borig mindent megcsinálnak. De akkor legalább lenne támogatás a kivágásra. Nem nagyravágyók vagyunk, csak egy normális életet szeretnénk a munkánk alapján. A szakma is kiöregszik, az átlagéletkor 60 év felett van. Nekem három évem van a nyugdíjig, aztán befejezzük. Sokan ezt fogják tenni – mondta Bodó Lászlóné.