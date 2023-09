Maka Piroska, a KHSZK igazgatója korábban már elmondta portálunknak, hogy az Alzheimer Café Gyöngyös – ahogyan Európa és hazánk számos Alzheimer Café elnevezésű kezdeményezése is – azért nagyon jelentős, mert a demencia előfordulása mára világszerte olyan méreteket öltött, hogy nagyságrendileg elérte a népbetegségek gyakorisági szintjét. A demenciának az Alzheimer-kór a leggyakoribb oka. Magyarországon, de Heves vármegyében is a betegség terjedése tapasztalható. A demencia nemcsak a betegnek okoz jelentős nehézséget, de a családjának, továbbá az egészségügyi-, illetve a szociális ellátórendszernek, így végső soron az egész társadalomnak. Az Alzheimer Café Gyöngyösnek is az célja, hogy támogató tér legyen a betegeknek és családjuknak, a segítő szakembereknek, de a téma iránt érdeklődőknek is, magyarázta Maka Piroska.