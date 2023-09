Kerecsenden csütörtök délután újabb fórumot hirdettek meg a Közösségi Házban. A kezdeményező ezúttal is Pusoma Jenő, helyi lakos, a Cigányok a Cigányokért Mozgalom vezetője volt. Az inkább kötetlen beszélgetésnek nevezhető rendezvény csekély érdeklődés mellett zajlott, alig tizenöt helyi lakos vett azon részt, pedig ez alkalommal jelen volt Kovács József, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya, Sári László, a község polgármestere, valamint a helyi családvédelmi szolgálat vezetője, Simon Miklósné is, akiktől bátran kérdezhettek volna a drogproblémával érintett családok is.

Pusoma Jenő köszöntőjében arról beszélt, hogy az egy hónappal ezelőtti Pataki úti utcafórumon, - ahol legalább 60-70 ember jelent meg, - abban maradtak, hogy közösen próbálnak megoldást keresni a terjedő olcsó drogok megfékezésére, illetve a jelenséggel összefüggő bűncselekmények megelőzésére. Úgy fogalmazott, a cél az, hogy ne maradjon kibeszéletlen az ügy, illetve hogy a civil lakosság tanácsot kérjen a hivatásos rendőri szervektől, hogy miként tudnák segíteni a rendőrök hatékonyabb munkáját. Elmondta, ő maga is érintett az ügyben, hiszen fia jelenleg börtönbüntetését tölti, unokája szerfogyasztó, ám szülőként, nagyszülőként úgy érzi, tehetetlen.

Kovács József, rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos elmondta, az Egri Rendőrkapitányság illetékességi területén szinte kivétel minden településen jelen van a drog, kisebb-nagyobb méretekben. A bűnüldözők tisztában vannak azzal, hogy a függő fogyasztók és családjaik is szenvednek a jelenségtől, ám a rendőrség csupán egy szereplője ennek a problémahalmaznak. Arra biztatott mindenkit, hogy bízzanak a rendőrökben, a helyi polgárőrökben, s ha a környezetükben droggal kapcsolatos bármilyen rendbontást észlelnek, tegyenek hivatalos feljelentést, vagy értesítsék a helyi polgárőrséget. Ennek hiányában a bűnüldöző hatóság nem tud eljárni. Az elmúlt években a faluban is akadt néhány olyan példa, amikor a rendőrség időben érkezett, s eljárást is indított a bűnözőkkel szemben. Jelenleg két fiatal, agilis körzeti megbízott teljesít szolgálatot a településen, számíthatnak rájuk. Hiába várja a lakosság, hogy a rendőrök pillanatok alatt lecsapnak a terjesztőkre, a fogyasztókra, ha sikerül is tetten érni az elkövetőket, s előzetes letartóztatásba helyezni őket, a bírósági eljárás akár hónapokig elhúzódhat.