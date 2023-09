Lódobogástól, ostorcsattogástól és énekszótól volt hangos Feldebrő szombaton. A sportpályán rendezték meg a Hárs - Szüreti Fesztivált, melyen kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínáltak programokat.

Voltak akik hintóval mentek a menetben

Forrás: Fekete Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

A helyi gyerekek műsorával indult a nap, majd hagyományőrző csoportok zenés-táncos produkcióit nézhették meg az érdeklődők.

Lovas bemutatókat is láthattak a résztvevők

Forrás: Fekete Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

A bográcsokban rengeteg finom fogás készült, közben pedig lovasbemutató színesítette a napot. A szőlőszentelésen Kovács Tamás atya megáldotta a termést, majd kezdetét vette a már hagyományosnak számító szüreti felvonulás.

Mások pedig lóháton

Forrás: fekete

A menet végig járta a feldebrői utcákat, közben a helyi Aranyalma Néptánccsoport tagjai nem csak végig énekeltek, hanem a falu több pontján táncra is perdültek, hogy elkápráztassák a közönséget. A menetben egy quad és a helyi önkormányzat fűnyírótraktorai is részt vettek a hintók és a szebbnél szebb lovak és lovasaik mellett.

A kicsik is megtalálták maguknak a programot

Forrás: Fekete Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

Gál Gabriella is részt vett családjával az eseményen, és nagyon jól érezték magukat.

- A fiam is szerepelt a műsorban, nagyon készültek a fellépésre, ezért is vártuk ennyire ezt a napot. Remekül éreztük magunkat, a menetben is örömmel vettünk részt. Jó, hogy összegyűlt a falu apraja-nagyja, és hogy a felvonulással is ápoljuk a hagyományainkat - mondta el portálunknak.