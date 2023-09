– Múzeumpedagógusaink idén is számtalan helyi, és az ország minden tájáról érkező iskolai csoportoknak, családoknak, felnőtteknek és a szépkorúaknak is biztosítottak foglalkozásokat, családi napokat, alkotóköröket, a nemzeti ünnepkehez kapcsolódó tematikus heteket. A Petőfi 200 pályázati program keretében több mint 2500 diák vett részt a foglalkozáson, tárlatvezetéseken, múzeumi órákon és műhelymunkákon. Közművelődési programjaink közül továbbra is nagy sikernek örvendenek az Ötórai tea és Senior akadémia rendezvényei, a Gárdonyi kert és kuckó is rendszeresen szolgált kiváló helyszínként a különféle múzeumpedagógiai tematikus heteknek, a rejtvényfejtésnek, az író tiszteletére rendezett pikniknek egyaránt. Idén kilenc nyári napközis tábort szervezett a Dobó István Vármúzeum. A hat különféle tematikára épülő, külön-külön gyűjteményeket bemutató táborokban összesen 154 diák vett részt. Emellett számos külső intézmény építette be a várlátogatást az általuk szervezett táborok programjaként. A turisztikai szezon elejére elkészült a vár főbejáratának rekonstrukciója, megújult az Északi kapunál található várfalat védő fedés teteje, valamint folyamatosak a fejlesztések a Baktai úti telephelyen is. Elkezdődött a Lenkey-ház teljeskörű beruházás is, melyet vélhetően az év végén fejez be a kivitelező, a látogatók pedig 2024 márciusától tekinthetik meg az új kiállítóhelyet – ismertette az elmúlt szezont.